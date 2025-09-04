Auto piomba sulla folla in centro a Berlino, travolto anche un gruppo di bambini: diversi i feriti

Al momento non è stato confermato se si tratti di un atto volontario o di una perdita di controllo del veicolo

A Berlino, nel quartiere Wedding, un’auto è finita contro un gruppo di persone in strada. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, l’incidente è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, all’altezza di Seestraße, all’angolo con Dohnagestell. La vettura, un BMW, ha travolto una folla che stava attraversando la zona. Sul posto si trovavano diverse scolaresche: tra i feriti, infatti, risultano esserci anche diversi bambini. Una delle accompagnatrici sarebbe rimasta gravemente ferita, mentre i piccoli avrebbero riportato lesioni lievi.

Le ipotesi sull’incidente

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. Al momento non è stato confermato se si tratti di un atto volontario o di una perdita di controllo del veicolo. Le autorità berlinesi hanno immediatamente isolato l’area e inviato numerose squadre di soccorso. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando le prime ricostruzioni. Nel frattempo, le ambulanze hanno trasportato i feriti negli ospedali della capitale tedesca.

In aggiornamento

Foto copertina: Axel Billig/Pressefoto Wagner