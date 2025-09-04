Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ESTERIBambiniBerlinoGermaniaIncidentiIncidenti stradali

Auto piomba sulla folla in centro a Berlino, travolto anche un gruppo di bambini: diversi i feriti

04 Settembre 2025 - 14:10 Cecilia Dardana
embed
berlino auto travolge folla bambini
berlino auto travolge folla bambini
Al momento non è stato confermato se si tratti di un atto volontario o di una perdita di controllo del veicolo

A Berlino, nel quartiere Wedding, un’auto è finita contro un gruppo di persone in strada. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, l’incidente è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, all’altezza di Seestraße, all’angolo con Dohnagestell. La vettura, un BMW, ha travolto una folla che stava attraversando la zona. Sul posto si trovavano diverse scolaresche: tra i feriti, infatti, risultano esserci anche diversi bambini. Una delle accompagnatrici sarebbe rimasta gravemente ferita, mentre i piccoli avrebbero riportato lesioni lievi.

Le ipotesi sull’incidente

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. Al momento non è stato confermato se si tratti di un atto volontario o di una perdita di controllo del veicolo. Le autorità berlinesi hanno immediatamente isolato l’area e inviato numerose squadre di soccorso. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando le prime ricostruzioni. Nel frattempo, le ambulanze hanno trasportato i feriti negli ospedali della capitale tedesca.

In aggiornamento

Foto copertina: Axel Billig/Pressefoto Wagner

Articoli di ESTERI più letti
1.

Germania la strana storia dei sei candidati di Afd alle elezioni morti all’improvviso: «La statistica dice che è impossibile»

2.

Sumud Flotilla perde pezzi, in 5 devono tornare indietro. Greta Thunberg: «Facciamo quello che i governi non fanno. Se Israele ci ferma sarà un crimine»

3.

Xi, Putin, Kim e la più grande parata militare di sempre in Cina: «Il mondo scelga tra pace e guerra»

4.

Deraglia l’iconica funicolare della Gloria a Lisbona, strage di turisti: almeno 15 morti. L’ambasciata: «Un’italiana tra i feriti» – Il video

5.

Luigi Mangione diventa modello di Shein ma lui è dietro le sbarre. E la camicia va sold out

leggi anche
puglia incidente neonato morto auto fuori strada
ATTUALITÀ

Tenta di schivare un animale ma si schianta contro un pino: morto un bimbo di cinque mesi nel Barese

Di Davide Aldrigo
incidente treviso diego lapaine jose reynaldo alberto
ATTUALITÀ

«Mamma, ho preso la macchina. C’è una persona a terra», la telefonata del 18enne senza patente dopo aver investito Diego Lapaine

Di Ugo Milano
incidente in bici treviso
ATTUALITÀ

Treviso, 18enne senza patente prende l’auto della madre e investe un ciclista

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

«Ha cancellato il video dell’incidente»: l’accusa al socio dello youtuber di Casal Palocco

Di Alba Romano
Alessio Russo
ATTUALITÀ

In 9 sul Suv guidato da una minorenne, così morì Alessio Russo a 25 anni: la ragazza a processo per omicidio stradale

Di Giulia Norvegno
auto esce strada po morti anziani
ATTUALITÀ

Auto esce di strada e viene inghiottita dal Po: morta una coppia di anziani. Cosa è successo

Di Alba Romano