Auto esce di strada e viene inghiottita dal Po: morta una coppia di anziani. Cosa è successo

Stando al racconto della dinamica, la vettura sarebbe scivolata giù dall’argine poco dopo un ponticello. In azione i vigili del fuoco, il 118 e i sommozzatori

Le acque del Po, rigonfie dopo una serata di intense e continue piogge, hanno travolto la Fiat Panda senza lasciarle scampo. A bordo dell’auto, scivolata dalla strada che costeggia il fiume verso il corso d’acqua, c’erano più passeggeri. L’allerta è scattata a San Benedetto Po intorno alle 9 di mattina di oggi, giovedì 28 agosto, quando un uomo alla guida della sua auto ha visto di fronte a sé tutta la scena. Al momento, i sommozzatori hanno recuperato i corpi di due persone. Secondo Ansa, si tratterebbe di una coppia di anziani.

La ricostruzione della dinamica

La Fiat Panda è piombata nel Po proprio in corrispondenza di un buco nella vegetazione, che avrebbe potuto forse frenare l’inesorabile corsa dell’auto. Secondo il testimone oculare che ha dato l’allarme a bordo dell’auto c’erano più persone, una coppia di anziani, appunto. Non sono ancora note le cause che avrebbero portato la Panda a sbandare e finire in acqua.

Le ricerche in acqua e le difficoltà per il maltempo

Sono in corso ora le ricerche dei vigili del fuoco, con un elicottero in aria e gruppi di sommozzatori in acqua. Sul posto, poco dopo un ponte in corrispondenza di un punto dove la portata del Po è notevole, si sono precipitati anche i carabinieri. Il maltempo delle ultime ore, e delle prossime, rende le ricerche difficoltose.