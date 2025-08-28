Roma, investito e ucciso un 18enne tedesco sulla Tuscolana. Sottoposto a test alcolemici e tossicologici il 25enne alla guida dell’auto

Il ragazzo è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada, all’altezza del civico 1183, in direzione Grande raccordo anulare. L’automobilista, che si è fermato a prestare aiuto è stato denunciato per omicidio stradale

Tragedia nella notte a Roma, lungo via Tuscolana, in zona Romanina. Un ragazzo tedesco di 18 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada, all’altezza del civico 1183, in direzione Grande raccordo anulare. L’incidente è avvenuto mercoledì 27 agosto intorno alle 22. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato colpito da una Renault Captur guidata da un 25enne di origine brasiliana. L’impatto lo ha scaraventato a terra. Soccorso immediatamente e trasportato in condizioni gravissime al Policlinico Tor Vergata, è deceduto poco dopo il ricovero.

I test alcolemici e tossicologici

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’automobilista, che si è fermato a prestare aiuto, è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici. Al termine dei controlli è stato denunciato per omicidio stradale.