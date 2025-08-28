Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioni
ATTUALITÀIncidenti stradaliLazioRoma

Roma, investito e ucciso un 18enne tedesco sulla Tuscolana. Sottoposto a test alcolemici e tossicologici il 25enne alla guida dell’auto

28 Agosto 2025 - 12:05 Cecilia Dardana
embed
Ambulanza
Ambulanza
Il ragazzo è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada, all’altezza del civico 1183, in direzione Grande raccordo anulare. L’automobilista, che si è fermato a prestare aiuto è stato denunciato per omicidio stradale

Tragedia nella notte a Roma, lungo via Tuscolana, in zona Romanina. Un ragazzo tedesco di 18 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada, all’altezza del civico 1183, in direzione Grande raccordo anulare. L’incidente è avvenuto mercoledì 27 agosto intorno alle 22. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato colpito da una Renault Captur guidata da un 25enne di origine brasiliana. L’impatto lo ha scaraventato a terra. Soccorso immediatamente e trasportato in condizioni gravissime al Policlinico Tor Vergata, è deceduto poco dopo il ricovero.

I test alcolemici e tossicologici

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’automobilista, che si è fermato a prestare aiuto, è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici. Al termine dei controlli è stato denunciato per omicidio stradale.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lascia l’auto un mese fuori dall’aeroporto e va in vacanza, la furbata a Orio al Serio gli sta costando carissima. E le multe aumentano: «Buon rientro»

2.

Il puppy player, il Bdsm, l’asfissiofilia: Leonardo Di Loreto morto per un gioco erotico?

3.

Venezia, turista americana insegue e blocca per i capelli una borseggiatrice: le immagini diventano virali – Il video

4.

Padova, l’assessora Margherita Colonnello festeggia la gravidanza con un fiocco arcobaleno: «Sceglierà mio figlio chi vuole essere». Salvini: «È proprio necessario?»

5.

«In questo cono per mio figlio c’è poco gelato». Cliente perde le staffe e colpisce il gelataio rompendogli il dente

leggi anche
agrigento incidente aragona martina quaranta
ATTUALITÀ

20enne investita mentre soccorreva un coniglio: il pirata si salva grazie all’alcol test effettuato qualche ora dopo

Di Valentina Romagnoli
ambulanza incidente mamma partorisce auto
ATTUALITÀ

⁠La mamma non arriva in tempo in ospedale e partorisce in auto, arriva l’ambulanza ma fa un incidente: il caso ad Arezzo

Di Ugo Milano
Brescia bravata
ATTUALITÀ

Fingono di buttarsi sotto le auto di passaggio, un ragazzo viene investito davvero: la bravata finisce in ospedale a Brescia

Di Giulia Norvegno
Policlinico Gemelli
ATTUALITÀ

Bimbo caduto dall’auto a Viterbo, la polizia non trova i seggiolini. La colpa data al fratellino e i dubbi sulla madre: «Non guidava lei»

Di Alba Romano
ambulanza
ATTUALITÀ

La retromarcia e l’impatto, bimbo di due anni muore travolto da un furgone a Catanzaro: «Non lo avevo visto»

Di Cecilia Dardana