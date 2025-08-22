La retromarcia e l’impatto, bimbo di due anni muore travolto da un furgone a Catanzaro: «Non lo avevo visto»

Secondo una prima dinamica, il bambino stava giocando poco distante dall’area di manovra del veicolo quando è stato travolto. Il conducente del furgone non si sarebbe accorto della sua presenza e, solo successivamente, è stato rintracciato dagli agenti delle volanti

A Catanzaro, nel quartiere collinare di Janò, un bambino di appena due anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone. L’incidente si è verificato mentre il mezzo stava effettuando una manovra di retromarcia. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La retromarcia e l’impatto

Secondo una prima dinamica, il bambino stava giocando poco distante dall’area di manovra del veicolo quando è stato travolto. Il conducente del furgone non si sarebbe accorto della sua presenza e, solo successivamente, è stato rintracciato dagli agenti delle volanti. Alla notizia dell’accaduto, l’uomo avrebbe accusato un malore. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, chiamati a chiarire le circostanze dell’investimento e a stabilire eventuali responsabilità. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Silvia Peru. La famiglia della vittima sarà assistita dall’avvocato Antonio Ludovico.