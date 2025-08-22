Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Bimbo di un anno e mezzo cade dall’auto in corsa: «È stato il fratellino». La reazione della madre che guidava e la corsa in ospedale

22 Agosto 2025 - 10:47 Giovanni Ruggiero
Ambulanza
Ambulanza
Il piccolo è stato portato d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trasportato in eliambulanza. L'incidente mentre la madre del bambino guidava

È ferito in modo grave un bambino di un anno e mezzo, dopo una caduta improvvisa dall’auto di famiglia in corsa. Sarebbe stato il fratellino di tre anni a farlo cadere, mentre i bambini si trovavano in macchina con la mamma. La vicenda è avvenuta sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo.

Il bambino caduto dall’auto per colpa del fratellino

Secondo quanto ha raccontato la madre dei bambini, il fratello più grande avrebbe prima sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino su cui viaggiava il bambino di un anno e mezzo. Dopo ha anche aperto la portiera posteriore della macchina, e a quel punto il piccolo è caduto dal veicolo in corsa. La madre ha inchiodato con la macchina e dopo aver raccolto il figlio è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa, dove è entrata con il figlio sanguinante in braccio.

Il ricovero d’urgenza al Gemelli di Roma

I medici vista la gravita delle lesioni riportate nella caduta dal bambino, ne hanno disposto il trasporto d’urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove tuttora sarebbe ricoverato in condizioni gravi. Successivamente è intervenuta la polizia di Roma che ha verificato la veridicità del racconto della mamma.

