Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀBambiniInchiesteIncidenti stradaliLombardiaMilanoOmicidi stradali

Rintracciati tra Beinasco e Ventimiglia tre dei quattro minori che hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis: andranno in comunità. Ricercato il quarto

14 Agosto 2025 - 14:29 Alba Romano
embed
cecilia de astis minori fermati comunita
cecilia de astis minori fermati comunita
Le forze dell'ordine stanno ancora cercando il quarto ragazzino, scomparso da lunedì. I bimbi verranno allontanati dalle famiglie e portati in un luogo sicuro

Sono stati portati in un «luogo sicuro» tre dei quattro ragazzini che, a bordo di un’auto rubata, hanno travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis a Milano. La bimba di 11 anni, cuginetta dei fratelli di 12 e 13 anni (il più grande era al volante dell’auto rubata) è stata rintracciata la sera di mercoledì 13 agosto mentre, nella vettura di alcuni familiari, all’altezza di Ventimiglia, mentre si stava allontanando da Milano e stava viaggiando lungo l’autostrada A6 Torino-Savona. La bimba si trova in questo momento presso l’ospedale “Regina Montis Regalis” di Mondovì, in attesa di una sistemazione protetta, mentre sono ancora in corso le ricerche del quarto ragazzino.

Il provvedimento e la fuga interrotta

La decisione di trasferire i bimbi in comunità protette è stata presa dalla procura minorile di Milano dopo che le famiglie dei quattro si sono «allontanate dal luogo di dimora senza comunicare le loro intenzioni, nonostante la buona collaborazione nelle indagini iniziali». Finora i tre ragazzini fermati sono stati tutti rintracciati in Piemonte tra Cuneo e Beinasco, in provincia di Torino. Oltre alla undicenne, anche i due ragazzini di 12 e 13 anni. Nessuno di loro, avendo meno di 14 anni, è imputabile.

Perché la procura ha disposto il trasferimento in comunità

L’intervento della pubblica autorità è avvenuto sulla base dell’articolo 403 del Codice civile, che consente provvedimenti d’urgenza a tutela dei minori. La decisione è stata spiegata con la necessità di proteggere i bambini da una condizione di «grave pregiudizio» per la loro «incolumità psico-fisica» nell’ambiente familiare.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La mamma di uno dei minori che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: «Piango per mio figlio e per quella donna, sono solo dei bambini»

2.

Monopoli, chiede al gestore del lido di portare un panino per il figlio celiaco ma lui pone una serie di condizioni: «Inaccettabile chiedere il permesso»

3.

Va in vacanza con la famiglia e gli occupano la casa. Fermati, confessano: «Volevamo restarci solo fino al ritorno del proprietario»

4.

«Arrivano a torso nudo senza maglione e chiedono prosciutto e melone e doccia calda», le richieste assurde dei turisti in montagna: «Colpa dei social»

5.

Punta un coltello a una 80enne per derubarla ma lei non ha nulla da dargli, lui la violenta e la porta a prelevare: fermato un 26enne evaso dai domiciliari

leggi anche
Cecilia De Astis investita Milano
ATTUALITÀ

Cecilia De Astis, la confessione dei baby investitori: «Noi scappati per la paura, poi siamo andati per negozi»

Di Stefania Carboni
Cecilia De Astis investita Milano
ATTUALITÀ

Parla uno dei ragazzini che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: «Perché siamo scappati». Sparite le famiglie dal campo rom, poi il ritorno

Di Ugo Milano
perchè i minorenni non andranno in carcere
ATTUALITÀ

Perché nessuno dei minorenni che hanno investito Cecilia De Astis sarà imputato: cosa dice la legge e cosa rischiano i genitori

Di Alba Romano
campi rom
ATTUALITÀ

Milano, la mappa degli insediamenti e il piano di «superamento dei campi rom» del Comune. Quanti sono e dove si trovano

Di Cecilia Dardana
minorenni cecilia de astis
ATTUALITÀ

La mamma di uno dei minori che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: «Piango per mio figlio e per quella donna, sono solo dei bambini»

Di Alba Romano
Ambulanza
ATTUALITÀ

Cecilia De Astis travolta e uccisa da un’auto a Milano: a bordo 4 minorenni fuggiti a piedi

Di Alba Romano
salvini cecilia de astis
ATTUALITÀ

Salvini sul caso dei quattro minorenni che hanno investito una donna a Milano: «Radere al suolo il loro campo rom»

Di Ugo Milano