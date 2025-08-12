Salvini sul caso dei quattro minorenni che hanno investito una donna a Milano: «Radere al suolo il loro campo rom»

Dopo la morte di Cecilia De Astis, il vicepremier attacca il sindaco Sala, che replica: «Vergognoso speculare»

Duro l’intervento di Matteo Salvini dopo la tragedia avvenuta a Milano, dove quattro minorenni di origini rom, a bordo di un’auto rubata, hanno investito e ucciso Cecilia De Astis, 71 anni, nel quartiere Gratosoglio. Il vicepremier e leader della Lega, in un post su X, ha scritto: «Stava camminando nel quartiere Gratosoglio a Milano in una calda giornata di agosto. È stata travolta e uccisa da un’auto pirata, rubata e guidata, come riportano le cronache, da quattro minorenni rom. Pare di neanche dieci anni! Se quanto riportano i giornali rispondesse al vero, sarebbe pazzesco. Campo rom da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo “genitori” da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete??? Una preghiera per la povera Cecilia».

Trovati i quattro ragazzini coinvolti

I quattro ragazzini coinvolti — tre maschi e una femmina, tutti sotto i 14 anni — sono stati fermati dalla polizia locale, ma non sono imputabili: la legge prevede infatti la presunzione di non imputabilità fino al compimento dei 14 anni. Il maggiore del gruppo avrebbe 13 anni, gli altri 10 e 11 anni. I ragazzini sono stati trovati in un accampamento abusivo in zona Gratosoglio, poco distante dal luogo in cui è stata investita la 71enne.

La replica di Carlo Calenda e l’attacco della Lega

«Io sono favorevole allo sgombero di tutti i campi rom. Non ho capito però perché lo chiedi al Sindaco e non al ministro degli Interni. Mi sembra una presa per i fondelli dei cittadini per ragione di propaganda politica. Il che è fondamentalmente l’unica cosa che fai nella vita», ha scritto su X il leader di Azione Carlo Calenda, in risposta alla proposta di Salvini. La Lega, in una nota ufficiale, ha attaccato nuovamente Sala:

«Hanno rubato un’auto e hanno travolto e ucciso una donna a Milano: sono quattro, tutti hanno meno di 14 anni e le forze dell’ordine li hanno scovati in un campo rom di via Chiesa Rossa. Il Pd farà censurare la notizia come ha fatto per i manifesti della Lega sul decreto sicurezza a Roma? Il campo rom è da sgomberare subito e i genitori vanno puniti severamente: il sindaco Giuseppe Sala ha qualcosa da dire?».

Le parole di Attilio Fontana

Su Facebook è intervenuto anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana:

«Una tragedia che non può rimanere impunita. I responsabili sono stati rintracciati: secondo le prime notizie stampa hanno tutti tra gli 11 e i 14 anni. Assurdo. Sono stati fermati all’interno di un campo rom di Milano. Le forze dell’ordine stanno perquisendo le loro abitazioni. Cecilia De Astis è stata travolta da un’auto rubata lanciata a tutta velocità. Non è un “incidente” – insiste il governatore lombardo – È il frutto di una catena di illegalità, arroganza e impunità che parte da lontano e che non può più essere tollerata».

«Da anni la Lega chiede la chiusura di quel campo rom»

Infine, Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Milano, ha ribadito:

«La Lega da anni chiede la chiusura immediata di quel campo rom. Continuare a spendere oltre 3 milioni di euro ogni anno per queste politiche d’integrazione non solo è inutile, ma rappresenta uno schiaffo ai milanesi onesti che pagano le tasse».

Sala risponde: «Vergognoso speculare»

«Sulla morte di una persona in circostanze così terribili trovo vergognoso speculare, soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo. Siamo vicini alla famiglia della donna scomparsa. Non ci sono dubbi che le famiglie dei ragazzi coinvolti devono rendere conto di quanto è successo. E su questo chiederemo la massima intransigenza». Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “«Per quanto riguarda, invece, la presenza di insediamenti rom e il loro superamento, il tavolo di coordinamento con le Forze dell’ordine e’ in Prefettura, organo periferico del Ministero degli Interni. Il Comune di Milano ha iniziato da anni e persegue tuttora una politica di superamento dei campi rom: le giunte di centrosinistra ne hanno chiusi 24 – 4 autorizzati e 20 irregolari – in 12 anni, dal 2013 al 2024. Le giunte di centrodestra, che adesso gridano, quando sono state al governo della città solo una. Ignorare queste informazioni in maniera strumentale per farsi pubblicità, vuol dire prendere in giro i cittadini», ha concluso Sala.