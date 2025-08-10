Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
L’auto finisce nel fiume, bimbo di 5 anni resta intrappolato sott’acqua: è grave. Illesi i genitori

10 Agosto 2025 - 17:43 Ugo Milano
embed
jesolo-bimbo-fiume-intrappolato
jesolo-bimbo-fiume-intrappolato
L'incidente a Jesolo (Venezia). Il piccolo era sul seggiolino, agganciato dalle cinture con il veicolo che andava a fondo: salvato dai pompieri a 7 metri profondità

Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Padova dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco dall’auto che era finita nel fiume Sile a Jesolo (Venezia) dalla quale sono usciti illesi i genitori. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 agosto, lungo la via Piave. Dalle prime ricostruzioni degli investigatori, il veicolo sarebbe caduto nel fiume per la per perdita del controllo del conducente. I familiari del piccolo sono riusciti a salvarsi e a chiamare i soccorsi, mentre il bambino è rimasto intrappolato, seduto sul seggiolino, agganciato dalle cinture con l’auto che andava a fondo. 

Salvato dai pompieri a 7 metri profondità

I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, sono riusciti a liberarlo. L’auto si era inabissata per circa sette metri ed è stato quindi chiesto l’intervento dell’elicottero Drago con a bordo i sommozzatori. Questi ultimi si sono si sono immersi nelle fiume raggiungendo la vettura e dopo aver tagliato le cinture dal seggiolino hanno portato a riva il bimbo che è stato rianimato dal personale del 118. Quindi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova. In corso il recupero del mezzo con l’autogru del comando di Treviso.

Foto copertina: ANSA / UFFICIO STAMPA VIGILI DEL FUOCO | L’intervento dei vigili del fuoco a Jesolo (Venezia), 10 agosto 2025

