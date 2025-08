Nuova strage sulla A1, camion salta la carreggiata e prende in pieno un’ambulanza: 3 morti e 18 feriti – Il video

È accaduto sulla A1 tra Arezzo e Valdarno. Un ferito sarebbe in codice rosso. L'autostrada è chiusa in entrambe le direzioni

Un altro incidente mortale sulle autostrade italiane. Un tir ha saltato la carreggiata e si sarebbe schiantato contro più vetture, tra cui un ambulanza, tre auto e un caravan: attualmente il bilancio è di tre morti e 18 feriti. È accaduto sulla A1 tra Arezzo e Valdarno. Le tre vittime, secondo le prime informazioni, erano tutte a bordo dell’ambulanza. Sul luogo sono intervenuti i due elisoccorso Pegaso 1 e Pegaso 2, mezzi di supporto da Firenze, oltre all’automedica di Arezzo, vigili del fuoco e forze dell’ordine. È stato attivato il protocollo maxiemergenza e l’autostrada risulta chiusa in entrambe le direzioni.

La dinamica dell’incidente

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Lo schianto più forte lo avrebbe subito l’ambulanza della Misericordia, all’interno della quale sono decedute tre persone: due volontari e il paziente trasportato. Tra i 18 feriti, solo uno sarebbe in codice rosso e quattro in codice giallo. Per chi è diretto a Bologna, è consigliata l’uscita Valdichiana. Da lì è possibile prendere la Siena Bettolle e rientrare a Valdarno scavalcando il tratto chiuso di autostrada. In direzione Roma, invece, è possibile uscire a Firenze Impruneta, seguire per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle e rientrare a Valdichiana.