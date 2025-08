Tivoli, rubano una Porsche e si schiantano contro un cancello: morto un 18enne, gravi due amici

Secondo le prime ricostruzioni, i tre provenivano dal casello autostradale e si stavano dirigendo verso la via Tiburtina quando chi era al volante ha perso il controllo della vettura

Un furto finito in tragedia. È successo la notte scorsa a Villa Adriana, nel comune di Tivoli, alle porte di Roma. Una Porsche, risultata rubata poco prima, si è schiantata a tutta velocità contro un cancello dopo aver invaso la corsia opposta e colpito un palo. A bordo c’erano tre giovani, tutti di origine rom serba: uno di loro, un ragazzo di circa 18 anni, è morto. Gli altri due – un coetaneo e un minorenne di 17 anni – sono rimasti feriti e sono ora ricoverati in ospedale.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto all’alba, in via Maremmana Inferiore. Secondo le prime ricostruzioni, i tre provenivano dal casello autostradale e si stavano dirigendo verso la via Tiburtina quando chi era al volante ha perso il controllo della vettura. L’impatto è stato devastante: l’auto si è ribaltata dopo aver travolto un palo e sfondato un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i ragazzi dalle lamiere accartocciate. Per il più grave, trasportato d’urgenza all’ospedale di Tivoli, non c’è stato nulla da fare. Gli altri due sono stati affidati al personale del 118 e portati al policlinico Umberto I di Roma. Le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Il furto della Porsche

Sull’incidente indaga la polizia del commissariato di Tivoli. Dai primi accertamenti, la Porsche coinvolta è risultata rubata: sarebbe stata sottratta da un’officina dove il proprietario l’aveva lasciata in riparazione. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli nello schianto. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica e capire chi fosse alla guida nel momento dell’impatto.