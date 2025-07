Auto contromano sulla Torino-Bardonecchia, un morto e 3 feriti nello schianto sull’A32. Guidava la Panda un ultra80enne

La nuova tragedia a pochi giorni dall'incidente sull'A4 che ha causato la morte di 4 persone

Ancora un incidente mortale in autostrada, e ancora una volta a causa di una vettura in marcia contromano. Stavolta il dramma si è verificato lungo l’autostrada Torino-Bardonecchia, in corrispondenza degli svincoli di immissione del nuovo autoporto di San Didero. Il bilancio al momento è di un morto e tre feriti. Secondo quanto riporta la Stampa, poco dopo le 15 di oggi una Fiat Panda guidata da un ultraottantenne ha percorso l’A32 contromano e si è presto scontrata con almeno un’auto che procedeva lungo la carreggiata in direzione Bardonecchia. Ne è nata una carambola che ha coinvolto almeno un’altra vettura: almeno una persona è morta. Sembra sia ancora in fase di accertamento però se il veicolo che procedeva contromano sia entrato nel senso di marcia sbagliato dallo svincolo di Chianocco o se l’anziano uomo alla guida abbia accostato e si sia poi rimesso in marcia nel verso sbagliato, magari confuso dalle recinzioni di cantiere che in quel punto costeggiano la carreggiata e la riducono alle sole due corsie di marcia senza l’emergenza. Solo quattro giorni fa sempre in Piemonte si era verificato un altro tragico incidente che aveva causato la morte di quattro persone, dopo che un uomo di 70 anni è entrato con la sua auto contromano sull’A4 all’altezza di Novara.