70enne entra in contromano sull’autostrada A4 e si schianta contro un’auto: quattro morti e un ferito grave

Lo scontro è avvenuto tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero

Tragedia sull’autostrada A4 Torino-Milano, dove quattro persone sono morte e una quinta è rimasta gravemente ferita in un incidente. Lo scontro è avvenuto tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero. A causare lo schianto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo di 70 anni che ha imboccato contromano l’autostrada al volante della sua auto. Il veicolo si è scontrato frontalmente con un’altra auto a bordo della quale viaggiavano quattro persone: tre di loro sono morte sul colpo, mentre la quarta è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. L’anziano che procedeva contromano è morto nell’impatto. Il 70enne è stato identificato dalle autorità.

Le operazioni di soccorso

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la polizia stradale di Novara Est, competente sul tratto interessato, che sta lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Ancora da chiarire come l’anziano automobilista sia riuscito a entrare in autostrada nella direzione opposta al senso di marcia. Saranno le indagini a stabilire se all’origine dell’errore vi siano state condizioni psicofisiche compromesse o una mancanza di segnaletica adeguata.