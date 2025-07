Un bambino di 8 anni urta un camion parcheggiato sulla pista ciclabile e si fa male. Ma la multa la riceve il papà: «Non ha vigilato»

Il genitore del piccolo: «Quando ho ricevuto il verbale sono rimasto senza parole»

È finito a 8 anni con la sua bicicletta contro un camion parcheggiato sulla ciclabile, è caduto e si è fatto male. Più di due mesi più tardi è arrivata la multa: non per il proprietario del camion in divieto di sosta ma per il papà del bambino. «Quando mi hanno notificato la sanzione, l’ho aperta e sono rimasto senza parole», racconta il genitore al Corriere della Sera. L’episodio risale allo scorso maggio ed è avvenuto a Lainate, un comune dell’hinterland di Milano.

Il camion parcheggiato sulla pista ciclabile

Il bambino, in sella alla sua bicicletta, è finito contro il mezzo parcheggiato in parte sulla pista ciclabile, perdendo l’equilibrio e cadendo a terra. Il piccolo ha riportato qualche graffio sotto il mento, sulla spalla sinistra e su altre parti del corpo. «Non è stato necessario andare al pronto soccorso, lo abbiamo medicato noi a casa, ma ho chiamato il comando della Polizia locale per raccontare quello che era successo, cioè che mio figlio era andato a sbattere contro il camion che era posteggiato sulla ciclabile», racconta ancora il padre.

Il verbale e la multa

Quando ha chiamato gli agenti, l’uomo si aspettava che il proprietario del camion parcheggiato in modo irregolare avrebbe ricevuto una multa. Invece, più di due mesi più tardi, è stato lui a ricevere un verbale. «Ha violato l’art. 141/2-11 del C.d.S. poiché in qualità di genitore del minore identificato in E.R. non impediva che il medesimo commettesse la seguente violazione: non manteneva il controllo del velocipede che conduceva e non era in grado di arrestarlo», si legge nel documento. Il papà del bambino ha assicurato che pagherà la multa ma ha mandato una pec al Comando della polizia locale e al sindaco Alberto Landonio per chiedere spiegazioni.