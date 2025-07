Tragedia in Val Gardena, cade in un canalone durante un’uscita in bici: muore Andreas Tonelli, biker estremo e influencer

L’allarme è stato lanciato intorno alle 21 di martedì 15 luglio, quando familiari e amici si sono preoccupati del suo mancato rientro

Una caduta fatale durante un’uscita in bici tra le montagne dell’Alto Adige è costata la vita ad Andreas Tonelli, 48 anni, noto biker estremo e influencer. Il suo corpo è stato ritrovato nella notte tra martedì e mercoledì in un canalone nella zona di Vallelunga, in Val Gardena. L’allarme era scattato martedì sera, quando Tonelli non aveva fatto ritorno da una delle sue escursioni solitarie in mountain bike.

Il mancato rientro e il ritrovamento del corpo

Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, l’allarme è stato lanciato intorno alle 21 di martedì 15 luglio, quando familiari e amici si sono preoccupati del mancato rientro. Le ricerche sono scattate immediatamente: squadre di soccorritori e l’elicottero dell’Aiut Alpin hanno battuto per ore la zona impervia. Verso l’una di notte, la tragica scoperta: il corpo di Tonelli è stato individuato senza vita in fondo a un canalone. Le operazioni di recupero della salma si sono svolte nella mattinata di mercoledì. Le cause della caduta sono ancora al vaglio, ma si ipotizza che possa essere stato un errore tecnico o una perdita di controllo lungo un tratto particolarmente esposto del sentiero.