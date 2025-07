Incidente stradale a Mola dopo un matrimonio, muoiono una donna incinta al sesto mese e il marito

La Punto su cui viaggiava la coppia si è scontrata con un van sulla Statale 16, a pochi chilometri da Bari. Diversi i feriti, tra i quali un bambino

Una donna al sesto mese di gravidanza è morta con suo marito, ed altre cinque persone, tra cui un bimbo di 9 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa attorno all’una, sulla statale 16 in direzione sud, all’altezza di Mola di Bari. La donna incinta, secondo quanto riporta Repubblica, si chiamava Sara Turzo (era originaria di Ortona, in provincia di Chieti): è stato impossibile per i medici salvare almeno il feto.

Lo scontro con il van di cittadini ucraini

Turzo si trovava a bordo di un’auto con altre due persone, il marito, deceduto anche lui alcune ore dopo in ospedale, e un’altra donna di 29 anni. Stavano rientrando da un matrimonio a Polignano a Mare. L’utilitaria si è scontrata, per cause da accertare, con un van su cui viaggiavano cittadini ucraini. Tre di loro, ovvero il bambino, una 37enne e un 43enne, sono stati ricoverati al Policlinico, tutti in codice rosso. Sulla dinamica sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

(immagine di repertorio Ansa)