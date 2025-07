Palermo, aperta un’inchiesta per la morte di una 14enne: è arrivata in ospedale con i vestiti intrisi di benzina e segni sul corpo

Gli inquirenti stanno sentendo la madre della ragazzina e il compagno. A portarla all'ospedale Buccheri La Ferla i familiari

La Procura dei minori ha aperto una indagine, condotta dalla polizia, sulla morte di una giovanissima di 14 anni. I familiari, che vivono in una zona semi periferica di Palermo, l’hanno portata all’ospedale Buccheri La Ferla con i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. La ragazzina è morta dopo il suo arrivo in pronto soccorso. I magistrati hanno disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Sono stati sentiti la mamma e il compagno di lei. Le indagini sono condotte dagli agenti della squadra mobile di Palermo.

Secondo quanto si apprende, in passato la 14enne era stata ricoverata all’ospedale dei Bambini più volte, perché soffriva di crisi epilettiche resistenti ai farmaci. A portarla stavolta in ospedale sono stati la madre e il compagno che sono poi stati sentiti dalla polizia. I genitori sono separati. Il padre è stato informato delle condizioni della figlia e si è precipitato al nosocomio. La minore viveva con la madre, il nuovo compagno e i fratellini.