Paura a Los Angeles, auto sulla folla fuori da un locale: 30 feriti, cinque sono gravi. «Uno colpito da arma da fuoco» – I video

La persona alla guida dell'auto avrebbe perso conoscenza. Il veicolo ha travolto prima un chiosco ambulante e poi la folla fuori da un locale

Più di 30 persone sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato contro la folla a East Hollywood, a Los Angeles in California. Lo riferisce il Dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, citato dalla Cnn. Il fatto sarebbe avvenuto alle due di notte ora locale sul West Santa Monica Boulevard, presso un locale musicale. Le prime stime dei vigili del fuoco parlano di 4 o 5 persone in condizioni gravi e 8 o 10 in condizioni critiche. Secondo i vigili del fuoco, ci sarebbe anche un ferito colpito da un’arma da fuoco.

L’incidente dopo aver perso conoscenza

Sulla scena dell’incidente si vede un veicolo grigio ammaccato sopra al marciapiede. Intorno detriti sparsi per terra. Decine di vigili del fuoco stanno assistendo le diverse persone sedute a terra su delle coperte. Altre vengono portate via in barella. Secondo la Nbc, alla guida c’era un persona che ha perso conoscenza. Il veicolo prima della folla ha infatti colpito un chiosco ambulante di tacos.