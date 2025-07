Anziano in contromano sulla A4, si è svegliata dal coma l’unica sopravvissuta: «Si ricorda tutto dell’incidente»

Silvia Moramarco era con tre amici nella macchina che è stata centrata in pieno dalla Peugeot di Egidio Ceriani, che da sette chilometri guidava in contromano

Si è svegliata dal coma Silvia Moramarco, l’unica sopravvissuta della strage sull’autostrada A4 in cui sono morte quattro persone tra cui i tre uomini che erano nella vettura con la donna. A raccontarlo sono gli amici, che sono stati al fianco della 37enne all’ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverata in gravi condizioni da domenica 27 luglio: «Ricorda tutto dell’incidente». Lo schianto frontale, tra Novara e Marcallo Mesero, è avvenuto dopo che l’81enne Egidio Ceriani ha guidato per cinque minuti e sette chilometri e mezzo in contromano.

La dinamica dell’incidente e le indagini in corso

La eventuale testimonianza dell’unica testimone diretta potrebbe aiutare la procura di Milano a far luce sulla dinamica. Gli inquirenti stanno attendendo l’autopsia sul corpo dell’anziano per tentare di chiarire se avesse assunto qualche farmaco tale da alterare le sue capacità psichiche. Secondo la ricostruzione, l’uomo alle 11.03 di domenica aveva fatto inversione al casello di Arluno e imboccato la rampa sbagliata, in un punto dove il nuovo sistema di rilevamento non è ancora stato montato. Quando era rientrato in carreggiata, aveva guidato sulla corsia che per lui era più a destra, ma che per gli altri era quella di sorpasso. Cinque minuti dopo lo schianto letale.

Le esequie dei due designer di Barbie e dell’amico

Nell’auto che si è accartocciata contro la Peugeot dell’81enne si trovavano i designer di Barbie Mario Paglino e Gianni Grossi e il bancario Amodio Giurni. Tra domani e venerdì, si terranno le esequie delle vittime: per i primi due nella basilica di San Gaudenzio a Novara, per Giurni nel convendo di Sant’Antonio da Padova a Tito, in provincia di Potenza.