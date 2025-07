«Egidio non dormiva da due giorni», parla l’amico dell’82enne che ha imboccato la A4 contromano: «Era uscito per comprare i sonniferi» 

La testimonianza di un amico dell'anziano che ha causato lo schianto in cui ha perso la vita con altre 3 persone. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia

«Sua cognata mi ha detto che era uscito per comprare dei sonniferi, non dormiva da due giorni». Giuseppe Valisi conosceva Egidio Ceriani da una vita, avendo frequentato insieme le elementari a Magenta, nel Milanese. Oggi Valisi non riesce a spiegarsi come mai l’amico 82enne abbia imboccato contromano l’autostrada A4 causando l’incidente dove oltre a lui, hanno perso la vita altre tre persone. Egidio viveva da solo, non era sposato: «Era una persona riservata», racconta l’amico. Ma stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, da tempo soffriva di insonnia, e negli ultimi giorni la situazione si era aggravata. «Quando non ha più dato notizie, i familiari si sono preoccupati. Pensavano si fosse addormentato e volevano buttare giù la porta. Poi hanno visto che non c’era la macchina e hanno chiamato gli ospedali. Solo più tardi i carabinieri hanno spiegato cos’era accaduto».

La patente rinnovata due anni fa

L’amico Valisi, anche lui 82enne, non riesce a dare una spiegazione a quanto accaduto: «Non riesco a togliermi dalla testa che Egidio, oltre a morire, abbia ucciso altre tre persone». Resta da chiarire cosa abbia spinto Ceriani, che era stato ritenuto idoneo per il rinnovo della patente due anni fa, a mettersi al volante. Nei prossimi giorni sarà predisposta l’autopsia per potere rintracciare eventuali tracce di farmaci nel corpo dell’uomo al momento dello schianto.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Novara Est, Egidio Ceriani, alla guida di una Peugeot 206 station wagon, avrebbe imboccato contromano la A4 all’altezza del casello di Arluno, dopo aver fatto inversione di marcia prima del pagamento. Ha percorso circa 7 chilometri in corsia di sorpasso, quella che forse credeva essere la corsia lenta di destra, prima dello schianto frontale con una Peugeot 2008 che viaggiava regolarmente verso Milano. A bordo c’erano quattro persone, tutte residenti a Novara. Nello scontro sono morti anche Mario Paglino, 52 anni, e Gianni Grossi, 55, noti designer di Barbie da collezione con la loro azienda Magia2000 e Amodio Giurni, 37 anni, bancario originario di Tito, Potenza, deceduto sul colpo. Sua moglie Silvia Moramarco, architetta, è l’unica sopravvissuta, ma resta in gravi condizioni al Niguarda di Milano.