Tre ciclisti travolti e uccisi nel Barese, un altro è grave: l’auto fuori controllo, i soccorsi chiamati dall’automobilista

L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 231 all'altezza di Terlizzi, in provincia di Bari. Sopravvissuto uno dei ciclisti amatoriali travolti dall'auto, ma sarebbe in condizioni gravi

Tre ciclisti sono morti mentre un altro è rimasto ferito in modo grave dopo essere stati travolti da un uomo alla guida di una Lancia Lybra vicino a Terlizzi, in provincia di Bari. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 231 in direzione Sud. È stato lo stesso automobilista a chiamare i soccorsi, dopo che anche lui è rimasto ferito e portato al Policlinico di Bari.

L’incidente sulla provinciale a Terlizzi

I quattro ciclisti amatoriali sono tutti originari di Andria. Alle 8.30 di oggi 3 agosto stavano percorrendo la provinciale, quando improvvisamente l’automobilista alla guida della berlina avrebbe perso il controllo travolgendoli, per poi andare a sbattere contro il guardrail. Tre di loro sono morti sul posto.

Il cordoglio del sindaco

Facevano parte della sezione di Andria dell’Avis i tre ciclisti morti questa mattina. Le vittime facevano parte di un gruppo che l’auto avrebbe centrato in pieno. «Questa mattina tre ciclisti hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla provinciale 231. Una notizia che ci lascia sgomenti, increduli». Lo scrive in un post pubblicato sui social Michelangelo De Chirico, sindaco di Terlizzi. «La strada, che dovrebbe unire, oggi ci restituisce solo dolore – continua il primo cittadino – Ai familiari e a tutta la città di Andria va il nostro abbraccio più sincero, il rispetto del silenzio e della preghiera, nella speranza che possano trovare conforto nella vicinanza e nella solidarietà di tutta la nostra cittadinanza».