Parma, altro incidente con auto contromano in tangenziale: un morto e due feriti. È il terzo caso in pochi giorni 

Tre vetture coinvolte nel sinistro. A perdere la vita un 81enne

Ancora un incidente mortale, e ancora una volta a causa di una vettura in marcia contromano. Stavolta il dramma si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 agosto, sulla tangenziale sud nei pressi dello svincolo con strada Farnese a Parma. Il bilancio è di un morto e due feriti. Stando a quanto riporta la Gazzetta di Parma, un auto avrebbe imboccato contromano la tangenziale andandosi a scontrare frontalmente contro un altro veicolo e coinvolgendo anche una terza vettura che stava sopraggiungendo.

Un morto e due feriti

A seguito del sinistro ha perso la vita un 81enne mentre sono rimasti feriti un uomo di 60 anni e una donna di 40 anni condotti all’Ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia Locale. L’Anas, a causa dell’incidente, ha temporaneamente chiuso il tratto della tangenziale, all’altezza del chilometro 5 con obbligo di uscita al chilometro 4 e deviazione sula viabilità alternativa.

È il terzo caso in pochi giorni

Solo tre giorni fa, in Piemonte, lungo l’autostrada Torino-Bardonecchia, si è verificato un altro tragico incidente che ha causato la morte di un uomo e il ferimento di altre tre persone. Lo scontro è avvenuto dopo che Angelo Bollettieri, 88 anni, aveva imboccato correttamente l’autostrada A32 dallo svincolo di Chianocco, per poi compiere un’inversione a U, procedendo contromano verso Torino. Pochi giorni prima, un altro drammatico incidente, sempre in Piemonte, ha causato la morte di 4 persone, quando un uomo di 82 anni, Egidio Ceriani, è entrato contromano sull’autostrada A4, all’altezza di Novara.