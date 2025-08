Zero morti in strada per dodici mesi consecutivi: la svolta di Helsinki grazie ai limiti di velocità a 30 km/h

Le misure introdotte negli ultimi anni dalla capitale finlandese hanno portato a una riduzione significativa delle vittime di incidenti stradali

L’ultima volta in cui qualcuno è morto per un incidente stradale a Helsinki era l’inizio di luglio del 2024. Negli ultimi dodici mesi, ha fatto sapere l’amministrazione comunale della capitale della Finlandia, non c’è stata alcuna vittima di incidenti stradali. Si tratta di un dato eccezionale per una città grande e popolosa come Helsinki, che conta circa 700 mila abitanti. Nel 2024, per fare un confronto, a Roma sono morte 115 persone in incidenti stradali, a Milano 35.

Una città a 30 km/h

La drastica diminuzione di incidenti stradali registrata a Helsinki non è casuale. La capitale finlandese, infatti, è da anni una delle metropoli europee che più ha portato avanti politiche per migliorare la mobilità urbana e mettere in sicurezza gli utenti più esposti al rischio di incidenti, ossia pedoni e ciclisti. «Sono molti i fattori che hanno contribuito, ma i limiti di velocità imposti sono uno dei più importanti», ha spiegato Roni Utriainen, ingegnere del traffico della divisione Ambiente urbano della città. Ad oggi, infatti, più della metà delle strade di Helsinki ha un limite di 30 chilometri orari, un modello di viabilità che anche alcune città italiane – a partire da Bologna – hanno cominciato a sperimentare. All’inizio di quest’estate, inoltre, le autorità locali hanno deciso di abbassare i limiti di velocità (da 50 a 30 km/h) anche in tutte le strade su cui affacciano le scuole. Una misura che entrerà in vigore a settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Multe commisurate in base al reddito e più spazio per bici e pedoni

Ma abbassare i limiti di velocità in alcune strade non basta per rendere le strade davvero più sicure. Negli ultimi anni, il Comune di Helsinki ha anche aumentato sensibilmente il numero di telecamere per controllare che il limite venga rispettato. Le multe per eccesso di velocità possono essere molto alte, dal momento che in Finlandia sono proporzionate al reddito del conducente. Oltre ad abbassare i limiti di velocità per le automobili, la capitale finlandese ha ristretto le corsie dedicate alle autovetture per restituire spazio a ciclisti e pedoni.

Il crollo del numero di incidenti in città

Il risultato di tutte queste misure è andato oltre le più rosee aspettative. Se verso la fine degli anni Ottanta a Helsinki si registravano quasi mille incidenti con lesioni ogni anno, negli ultimi dodici mesi quel dato è sceso a 277 incidenti. Una riduzione simile, ma ancora più marcata, si è registrata anche nei dati sui decessi. Negli anni Ottanta, le vittime di incidenti stradali erano in media trenta all’anno. Negli ultimi dodici mesi, invece, non ce n’è stata nemmeno una.

Foto copertina: Dreamstime/Paver Parmenov