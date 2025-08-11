Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Pirata della strada a Milano, 71enne travolta e uccisa: caccia a quattro fuggitivi

11 Agosto 2025 - 15:15 Alba Romano
L’incidente in via Saponaro, zona Gratosoglio. L’auto, con targa francese e rubata, è stata abbandonata dopo lo schianto. La vittima era originaria della Puglia

Tragedia a Gratosoglio, nella periferia sud di Milano, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 11 agosto. Poco prima di mezzogiorno, una donna di 71 anni è stata investita in via Saponaro, all’altezza del civico 40. L’impatto, violentissimo, le ha causato ferite gravi: l’anziana – italiana, originaria della Puglia – è morta poco dopo l’arrivo in ospedale, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. Alla guida del veicolo c’era un uomo che, invece di fermarsi e prestare soccorso, ha abbandonato la macchina per fuggire a piedi. Con lui, secondo i primi riscontri, c’erano almeno altre tre persone, tutte svanite nel nulla subito dopo l’incidente.

La fuga dopo l’investimento e la targa francese

La vettura, con targa francese, è risultata rubata. Le autorità sono al lavoro per identificare i quattro passeggeri del veicolo, fuggiti a piedi subito dopo l’investimento. Rimasta ferma in strada dopo lo schianto, la macchina è stata sequestrata per gli accertamenti. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale. Gli investigatori stanno analizzando le telecamere della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e risalire agli autori.

