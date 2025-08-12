Fermati i quattro ragazzini che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis a Milano: «Hanno meno di 14 anni»

Sono stati fermati i quattro giovanissimi, ricercati per aver investito e ucciso Cecilia De Astis, ieri sera a Milano. I ragazzini sono stati individuati dagli agenti della Polizia locale di Milano, dopo aver tentato la fuga per tutta la notte.

Chi sono i ragazzini fermati per la morte di Cecilia De Astis

Secondo le prime informazioni degli inquirenti, si tratta di tre bambini e una bambina, minori di 14 anni. I ragazzini sono stati trovati in un accampamento abusivo in zona Gratosoglio, poco distante dal luogo in cui è stata investita la 71enne con un’auto rubata a dei turisti francesi. I quattro non avrebbero documenti con sé. Al momento sono in corso le identificazione e le perquisizioni

In aggiornamento