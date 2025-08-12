Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀArrestiInchiesteIncidenti stradaliLombardiaMilano

Fermati i quattro ragazzini che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis a Milano: «Hanno meno di 14 anni»

12 Agosto 2025 - 08:45 Giovanni Ruggiero
embed
Cecilia De Astis investia Milano
Cecilia De Astis investia Milano

Sono stati fermati i quattro giovanissimi, ricercati per aver investito e ucciso Cecilia De Astis, ieri sera a Milano. I ragazzini sono stati individuati dagli agenti della Polizia locale di Milano, dopo aver tentato la fuga per tutta la notte.

Chi sono i ragazzini fermati per la morte di Cecilia De Astis

Secondo le prime informazioni degli inquirenti, si tratta di tre bambini e una bambina, minori di 14 anni. I ragazzini sono stati trovati in un accampamento abusivo in zona Gratosoglio, poco distante dal luogo in cui è stata investita la 71enne con un’auto rubata a dei turisti francesi. I quattro non avrebbero documenti con sé. Al momento sono in corso le identificazione e le perquisizioni 

In aggiornamento

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Gli rubano la bici elettrica nel cortile di casa e mette il video sui social, il ladro lo viene a sapere: «Vi denuncio»

2.

Venezia, bimbo di 6 anni sparisce in mare mentre fa il bagno. Una bagnante a Open: «C’erano molte onde, forse risucchiato dalle correnti» – I video

3.

Il cane fece cadere un’anziana al parco, l’incidente nell’area per gli animali. L’assicurazione si tira fuori: la padrona condannata a pagare 27 mila euro

4.

Flop o estate da record? Ecco cosa dicono i dati sul turismo in Italia e quanto pesano gli arrivi dall’estero

5.

Dopo la festa in 100 con mal di pancia e diarrea, tra 800 invitati c’era pure Matteo Ricci: il giallo sul menu uguale per tutti