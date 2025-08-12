Trovato morto il bimbo di 6 anni scomparso in mare a Venezia, le ricerche dal cielo e la catena umana in acqua: Carlo era a 100 metri dalla riva

Disperso nel pomeriggio di lunedì 11 agosto, è stato recuperato dai sommozzatori verso le 3 di notte

Il piccolo Carlo Panizzo, 6 anni, di Roncade (Treviso) è stato ritrovato senza vita verso le 3 di martedì 12 agosto dai sommozzatori dei vigili del fuoco, a circa cento metri dalla battigia e a una profondità di due metri, nei pressi dei frangiflutti. La sua scomparsa era stata segnalata intorno alle 16 di lunedì dalla madre, che che si trovava con lui sulla spiaggia di Ca’ Pasquali, tra il Villaggio San Paolo e il camping Vela Blu. Era stato visto per l’ultima volta in acqua, mentre giocava poco distante dalla riva. Secondo quanto riportato a Open da una bagnante che ieri si trovava sulla scena, le onde era alte ed era issata bandiera rossa fin dal mattino.

Le ricerche e la mobilitazione sulla spiaggia

Alla segnalazione hanno risposto immediatamente la Guardia costiera e i vigili del fuoco, con l’impiego di motovedette, gommoni, pattuglie via terra ed elicotteri. Sul posto è arrivato anche un aereo Atr-42 «Manta» della Guardia costiera, decollato da Pescara e dotato di sistemi di telerilevamento notturno. Alle operazioni hanno preso parte anche gli assistenti bagnanti del litorale e numerosi turisti, che hanno formato una catena umana per battere il tratto di mare più vicino. Decisivo, nelle ore successive, l’utilizzo di un sonar capace di rilevare presenze sui fondali, che ha permesso di localizzare la salma.