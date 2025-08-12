Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
I pullman si incastrano nel tornante verso le Dolomiti, gli autisti scendono e la risolvono a cazzotti: la rissa virale sul pazzo Sella – Il video

12 Agosto 2025 - 08:28 Giulia Norvegno
Un autobus scendeva, l'altro salita: al tornante nessuno dà la precedenza all'altro. Gli autisti lasciano il volante e scendono per insultarsi. Ma le parole finiscono presto

Certo il caldo torrido non aiuta a mantenere la calma, per non parlare della folla in montagna che porta lo stress del traffico anche a quote improbabili. Il clima insomma non era dei migliori lungo la strada del Passo Sella, in Trentino Alto-Adige, dove due autisti di autobus sono arrivati alle mani la mattina di domenica 10 agosto, dopo che i loro due bus si sono praticamente incastrati su un tornante della statale 242, che porta al passo tra i panorami dolomitici.

La precedenza contessa tra l’autobus di linea e quello privato

Un mezzo di linea altoatesino (la linea 471 che copre i passi dolomitici per il servizio pubblico) e un pullman privato si sono incrociati su un tornante e nessuno dei due riusciva a passare. Da qui è nato il diverbio che è rapidamente degenerato. I conducenti dei mezzi, una volta scesi, hanno cominciato a darsele di santa ragione sulla strada piena di tornanti. La situazione è diventata ingestibile quando dagli insulti si è passati dritti ai cazzotti, con i due autisti che si sono picchiati davanti ai turisti e agli automobilisti di passaggio. Solo dopo qualche pugno e spintone, gli automobilisti e i motociclisti che assistevano alla scena si sono messi in mezzo per fermare la rissa.

