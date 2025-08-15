Dramma a Latina, investe tre giovani con l’auto e scappa: morto un 16enne, ferito un amico

Illeso il fratello della vittima. La polizia ha acquisito i filmati della videosorveglianza per ricostruire l'accaduto

Tre giovani sono stati travolti da un’auto sulla strada che collega San Felice Circeo a Terracina, in provincia di Latina. Un ragazzo di 16 anni è morto, il gemello è incolume, mentre il terzo ragazzo è ricoverato con ferite lievi all’ospedale Goretti di Latina. L’impatto, secondo quanto scrive Repubblica, è avvenuta intorno alle 3.30 di venerdì 15 agosto. Sul posto è intervenuta subito la polizia, che ha acquisito i filmati della videosorveglianza. Stando alle prime ricostruzioni, si presume che il guidatore dell’auto che ha investito i tre ragazzi – fuggito senza prestare soccorso – viaggiasse a una velocità elevata.

Il ritorno a casa dopo la festa in spiaggia

La dinamica dell’episodio è ancora da chiarire. I tre ragazzi erano usciti da una festa sulla spiaggia e stavano facendo ritorno in una delle case dove stavano trascorrendo le vacanze, quando sono stati centrati dall’auto in corsa. Secondo quanto scrive Repubblica, il tratto di provinciale dove sono stati investiti i tre giovani ha da tempo un problema irrisolto di sicurezza dei pedoni. La carreggiata, infatti, non ha marciapiedi, ma soltanto uno stretto sterrato largo appena un metro.