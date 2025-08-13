Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Forte dei Marmi, scappa nella notte davanti all’alt dei carabinieri: morto motociclista di 48 anni

13 Agosto 2025 - 12:42 Ugo Milano
L'inseguimento sul lungomare poi l'impatto con alcuni pali. L'uomo è entrato subito in arresto cardiaco

Non ce l’ha fatta il motociclista che la notte scorsa ha cercato di scappare da alcuni carabinieri che gli avevano intimato l’alt a un posto di blocco. L’uomo, 48 anni, non si era fermato davanti alla pattuglia del Radiomobile a Forte dei Marmi (Lucca), scappando sul lungomare.

L’inseguimento e lo scontro con alcuni pali

Nell’inseguimento il 48enne, originario di Massa Carrara, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro alcuni pali, ed entrando in arresto cardiaco. L’incidente c’è stato verso le 4,30 all’altezza della rotonda di piazza Bad-Kissingen. La stessa pattuglia che lo inseguiva ha agito subito con prime manovre di rianimazione, poi è arrivato il 118 con l’automedica di Massa e l’ambulanza della Croce Rossa.

