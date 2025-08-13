Napoli, due Fiat Panda nello stesso parcheggio e con la stessa targa: la denuncia del deputato Borrelli – Il video

È l’ultima segnalazione diffusa dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Borrelli, che sui social ha pubblicato un video girato a Napoli per denunciare l’ennesimo presunto caso di clonazione di targhe

Due Fiat Panda, stessa targa, stesso parcheggio. Un’incredibile coincidenza che però per legge non è possibile. È l’ultima segnalazione diffusa dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Borrelli, che sui social ha pubblicato un video girato a Napoli per denunciare l’ennesimo presunto caso di clonazione di targhe. Nel filmato, che ha rapidamente fatto il giro della rete, si vedono due utilitarie identiche, entrambe con la medesima targa. Sotto al post, i commenti si moltiplicano e spicca quello di una signora che afferma di essere proprietaria di una terza Fiat Panda che sarebbe la matrice della clonazione: «La terza Panda è la mia, quella originale da cui hanno duplicato le altre» scrive la donna. «Ho già fatto denuncia due mesi fa». C’è anche chi racconta esperienze simili: «Anni fa a Napoli mi avevano clonato la targa della moto, e mentre io guidavo a Modena mi arrivavano multe da Napoli. Ho dovuto fare denuncia e sostituire la targa… figli di p…».

I dubbi sul video e il precedente

Non mancano però gli scettici: «Video palesemente falso… e fatto male oltretutto!», «Video modificato, se ne accorge pure un non vedente accompagnato dal cane» accusano alcuni utenti, sottolinenando la strano tempismo con cui sono avvenuti questi avvistamenti. Appena tre settimane fa, Borrelli aveva diffuso un’altra segnalazione: la foto di due motociclette in autostrada A3, direzione Napoli, con la stessa targa. Anche in quel caso, la rete si era divisa tra l’indignazione e dubbi sull’autenticità delle immagini.

Cosa fare in caso di targa clonata

Clonare una targa, spiega la Polizia Stradale, non richiede tecnologie sofisticate: bastano nastro isolante e bianchetto per modificare numeri e lettere. I veicoli “taroccati” possono così circolare e infrangere il Codice della Strada senza che i sistemi automatici riescano facilmente a distinguere l’originale dal clone. Non è escluso però che i falsari possano essere dotati di stampanti in grado di creare copie ancora più fedeli all’originale. Sebbene sia estremamente improbabile incontrare per strada la propria targa clonata, è invece molto più ricorrente che il misfatto venga scoperto quando vengono recapitate multe da località mai frequentate. In quel caso è necessario presentare immediatamente denuncia alla Procura della Repubblica, allegando copia della multa contestata. È indispensabile anche presentare delle prove che dimostrino in maniera inequivocabile che nel giorno della contravvenione l’auto si trovava in un’altra località, come fatture di officina o ricevute del pedaggio.