Napoli, va in vacanza e lascia i cani sotto il sole legati a una cyclette: uno muore, l’altro salvato dalle guardie

10 Agosto 2025 - 15:49 Ugo Milano
embed
cane abbandonato napoli
cane abbandonato napoli
La denuncia delle autorità zoofile: «Succede spesso durante le vacanze. Il colpo di calore è un'emergenza veterinaria seria». L’episodio arriva a pochi mesi dall’entrata in vigore della nuova legge sul maltrattamento animale

Una donna di Giugliano, in provincia di Napoli, ha lasciato i suoi due cani nel cortile di casa mentre era in vacanza, senza riparo né acqua a sufficienza. Uno degli animali, legato con una catena a una cyclette e costretto a resistere per due giorni sotto il sole e le temperature torride di questi giorni, è morto per colpo di calore. L’altro è stato salvato in extremis dalle Guardie Zoofile dell’Oipa e dalla Polizia Municipale. Il caso è stato denunciato dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha documentato le condizioni degli animali e si è recato sul posto insieme ai volontari dell’Oipa. La proprietaria è stata identificata e denunciata.

L’esperto: «Succede spesso durante le vacanze»

«Il colpo di calore nel cane è un’emergenza veterinaria seria che si verifica quando la temperatura corporea dell’animale sale troppo a causa del caldo e l’incapacità di dissipare il calore. È fondamentale riconoscerne i sintomi e intervenire tempestivamente per evitare conseguenze gravi, potenzialmente letali, per questo è obbligo di tutti i proprietari di animali di non lasciarli esposti al sole ed in più legati a catena, i cani devono avere dei ripari nei luoghi freschi e acqua in abbondanza», spiega Nando Cirella delle Guardie Zoofile dell’Oipa. «Purtroppo capita troppo spesso che proprietari di animali vanno in vacanza lasciando gli animali a casa, questa cosa se non gestita con figure addette a questo tipo di servizio purtroppo può portare a gravi conseguenze», aggiunge.

Le nuove regole sul maltrattamento animale

L’episodio arriva a pochi mesi dall’entrata in vigore della nuova legge sul maltrattamento animale, approvata definitivamente il 29 maggio: chi uccide un animale rischia ora il carcere da 6 mesi a 4 anni e una multa fino a 60mila euro, per il maltrattamento si può essere condannati fino a 2 anni di reclusione, senza più sanzioni pecuniarie alternative. L’abbandono, che include il lasciare un animale senza cure, è invece punito con l’arresto fino a un anno o con una multa da 1.000 a 10mila euro.

