Il governo Trump usa le urla di Scarlett Johansson e Adam Driver in «Storia di un matrimonio» per spaventare i lupi

Tra i rumori diffusi dai droni per proteggere il bestiame delle fattorie americane anche Thunderstruck degli AC/DC

«Ho bisogno che i lupi reagiscano e sappiano che, ehi, gli umani sono cattivi». Con queste parole un supervisore distrettuale dell’USDA, ovvero il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, ha spiegato ciò che un articolo del Wall Street Journal ha svelato. Pare che l’audio di Scarlett Johansson e Adam Driver che si urlano contro in Storia di un matrimonio, dramma romantico del 2019 scritto e diretto da Noah Baumbach, venga utilizzato dal Dipartimento per spaventare i lupi e impedire loro di sbranare il bestiame nelle fattorie di tutti gli Stati Uniti. Secondo quanto scrive il quotidiano americano, sono stati creati dei droni con telecamere termiche in grado di individuare i lupi nei boschi nei dintorni delle fattorie, a quel punto il drone punterebbe un faro sull’animale e diffonderebbe tramite altoparlanti un rumore in grado di farlo scappare. Vengono utilizzati i rumori di fuochi d’artificio, di spari, anche Thunderstruck degli AC/DC e ora anche le urla dei litigi tra Scarlett Johansson e Adam Driver. Litigi d’autore tra l’altro, dato che entrambi gli attori per il loro lavoro nel film hanno ricevuto una nomination agli Oscar.

Il «nonnismo del lupo»

Si tratta di scienza, non dell’iniziativa bizzarra di un fattore qualsiasi, una tecnica denominata «nonnismo del lupo», che è stata studiata prima di tutto per proteggere la razza dei lupi grigi, nella lista delle specie in via d’estinzione firmata dal governo. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, «I droni sono stati impiegati nel bacino del Klamath, nell’Oregon meridionale, dopo che 11 mucche sono state uccise dai lupi in un periodo di 20 giorni. Nei successivi 85 giorni, quando i droni erano in pattugliamento, solo due sono state uccise».