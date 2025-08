Ragazza non regge all’incontro con Katy Perry e sviene sul palco – Il video

Non è il primo incidente avvenuto durante il tour della popstar. A San Francisco è rimasta in bilico su una farfalla meccanica, in Australia dentro una sfera

«Alle volte stare su un palco è un’emozione travolgente. La capisco», in questo modo Katy Perry, cantautrice statunitense classe 1984, ha commentato ciò che è accaduto ieri sera a Detroit durante una tappa del suo Lifetime Tour. Arrivati al punto della scaletta che prevede l’esecuzione di The One That Got Away, singolo del 2010 incluso nell’album Teenage Dream, la popstar invita tre giovani del pubblico a salire sul palco con lei per cantare insieme la canzone. La scelta ieri è ricaduta su una ragazza, la McKenna, che Katy Perry aveva notato per la sua vistosa gonna blu di paillettes, nonostante fosse seduta lontano, nel secondo anello della Little Caesars Arena. La fan però non ha retto all’emozione di trovarsi sul palco con il proprio idolo dinanzi a 13mila spettatori, così una volta arrivata dinanzi a Katy Perry è svenuta accasciandosi sul palco.

I soccorsi della stessa Katy Perry

Attimi di tensione, la stessa Katy Perry l’ha immediatamente soccorsa prima che arrivassero i medici dello staff, mentre il pubblico si è lanciato in un coro di incoraggiamento per la ragazza. Quando McKenna è stata portata via dal palco, la popstar ha riunito le altre due ragazze in una preghiera: «Caro Dio, preghiamo per McKenna, affinché torni piena di vita, più luminosa e migliore che mai. Amen». Poco dopo Katy Perry ha rassicurato il pubblico: «McKenna sta andando alla grande».

I've never seen any artist handle such situation better than katy perry did tonight, paused the show & stayed with the fan even after medics came. truly an angel!!! pic.twitter.com/uSBShSxgvw — Fadi ¹⁴³ (@TheWitnessedBoy) August 4, 2025

Le ultime settimane di Katy Perry

Le ultime settimane di Katy Perry sono state assai movimentate. Innanzitutto non è il primo problema che avviene durante il tour, solo qualche settimana fa infatti, a San Francisco, la farfalla meccanica che la popstar cavalca durante lo show ha avuto un guasto che l’ha lasciata a mezz’aria e in bilico per tutta la durata del brano. Quando lo spettacolo ha fatto tappa in Australia, a far difetto una palla meccanica dentro la quale Katy Perry avrebbe dovuto cantare il brano, che si è inclinata provocando anche qualche sussulto del pubblico spaventato. Alle avventure sul palco si aggiungono quelle fuori dal palco, da poco infatti la popstar autrice di brani iconici come Dark Horse, California Gurls e Firework ha confermato la separazione dall’attore Orlando Bloom. Solo qualche giorno fa invece la cantante è stata al centro del gossip internazionale dopo che è stata vista in compagnia dell’ex primo ministro canadese Justin Trudeau.