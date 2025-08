Altro scandalo a Ballando con le stelle inglese: due personaggi del cast accusati di fare uso di cocaina

Già l'anno scorso due ballerini italiani, Giovanni Pernice e Graziano Di Prima, furono allontanati dal programma per comportamenti offensivi e cattiva condotta

Scoppiato ieri uno scandalo che riguarda Strictly Come Dancing, la versione inglese del format che in Italia ha preso il nome di Ballando con le stelle. Secondo quanto riportato da The Sun, due personaggi coinvolti nello show avrebbero fatto uso di cocaina durante le riprese. Non si sa ancora se si tratta di vip o ballerini, si sa che a denunciare l’accaduto è stato il tenore gallese Wynne Evans, escluso da Strictly Come Dancing dopo aver pubblicamente definito un collega del programma, Jamie Borthwick, «Spitroast» («spiedino»), cosa che gli è costata anche l’esclusione del suo show radiofonico dai palinsesti della BBC. Secondo ciò che riporta il quotidiano inglese, l’utilizzo di cocaina da parte dei due personaggi sarebbe stato noto al resto del cast, una fonte ha rivelato di aver sentito due vip commentare tra loro nel backstage: «Hai visto le loro pupille… sono fuori di testa». Anche un altro membro del cast artistico del programma, rimasto anonimo, avrebbe confermato: «se ne parlava ampiamente».

La BBC ha aperto un’inchiesta

La BBC, che ha affidato ad uno studio legale esterno di occuparsi delle indagini, sarebbe a conoscenza della situazione da diversi mesi. Un’altra fonte, interna all’azienda, avrebbe parlato dell’intenzione da parte del direttore generale, già un anno fa, di «Ripulire Strictly». Sulla vicenda la BBC ha dichiarato a Sky News UK: «Abbiamo protocolli chiari per gestire qualsiasi reclamo serio ci venga presentato. Invitiamo sempre le persone a contattarci in caso di dubbi. Non sarebbe opportuno per noi rilasciare ulteriori commenti». Continua la fonte interna alla British Broadcasting Corporation: «Devono proteggere l’immagine dello show e assicurarsi che i concorrenti si sentano sempre al sicuro e protetti. Dopotutto, dovrebbe essere uno show per famiglie».

I precedenti in BBC, anche con due ballerini italiani

Non si tratta del primo scandalo che colpisce show della BBC, nel luglio dello scorso anno l’attrice Amanda Abbington, prima di ritirarsi da Strictily, ha accusato il ballerino italiano Giovanni Pernice di «comportamento offensivo o minaccioso», atteggiamento che le avrebbe addirittura causato un disturbo da stress post-traumatico. Pernice, che ha negato tutte le accuse, poi passerà alla corte di Milly Carlucci a Ballando con le stelle e la conduttrice lo difenderà, ma la BBC aprì comunque anche in quel caso un’inchiesta interna. Poco dopo un altro ballerino italiano, l’ex Amici Graziano Di Prima, in seguito a segnalazioni di una generica «cattiva condotta» sarà escluso dallo show, pare che avesse preso a calci Zara McDermott, sua compagna di ballo nel programma. Accuse di bullismo anche per quel che riguarda lo show BBC Breakfast, mentre Gregg Wallace è stato escluso dalla conduzione di Masterchef UK per presunti insulti razzisti e molestie.