Ezio Greggio intervistato come un passante, in Irlanda non lo riconoscono: «Ho anche una casa qui…». Cosa stava facendo – Il video

Lo scambio tra il conduttore italiano e un giornalista irlandese, che lo aveva scelto a caso tra il pubblico Galway Races Summer Festival. La passione dell'attore per i cavalli e per l'Irlanda

In Irlanda a Galways, dove dal 28 luglio ad oggi si svolge una delle più importanti manifestazioni dell’ippica, l’inviato ufficiale della tv delle corse sente il pubblico a caso per avere il loro giudizio. E ne pizzica uno particolare, a lui evidentemente del tutto sconosciuto. «È lui o non è lui?» direbbe lui stesso, che in Italia evidentemente lo conoscono bene, come ci tiene a sottolineare lo stesso Ezio Greggio, in un’intervista diventata virale sui social.

Al Galway Races Summer Festival Greggio dice di aver partecipato per la prima volta, anche se ha una casa in Irlanda: «La amo anche quando piove». All’intervistatore si è presentato come attore, regista produttore e naturalmente conduttore di Striscia la notizia. Perciò gli viene chiesto qual è il numero della persona più famosa che ha in rubrica: «Il mio naturalmente», scherza Greggio, che fa poi i nomi di Roberto Benigni e Mel Brooks, con cui ha anche recitato.