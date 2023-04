L’appello di Ezio Greggio alla madre del piccolo Enea: «Merita una mamma vera, torna da lui. Zio Ezio e tanti altri ti aiuteranno» – Il video

Non si ferma l’ondata di commozione per la storia del neonato lasciato alla Culla della vita della Mangiagalli di Milano. L’appello dell’attore e conduttore

Dopo la notizia del neonato abbandonato il giorno di Pasqua alla Culla della vita della clinica Mangiagalli di Milano, continua l’ondata di affetto e solidarietà nei confronti del piccolo Enea, che gode di buona salute e avrebbe una famiglia già pronto ad accoglierlo. Ma c’è anche chi si appella alla mamma del bimbo che nella mattina di domenica 9 aprile ha preso la drammatica decisione di lasciare il piccolo di pochi giorni davanti alla struttura sanitaria. Dopo il messaggio del professor Fabio Mosca, primario di Neonatologia dell’Irccs Policlinico di Milano, che invitava la mamma a ripensare alla sua decisione, arriva ora anche l’appello dell’attore e conduttore televisivo Ezio Greggio, che al piccolo Enea, e alla sua mamma, ha dedicato un video sui social: «Torna ti prego, questo bambino è fantastico. Non è giusto che sia abbandonato, ti daremo una mano», promette l’attore. «C’è tutto il reparto che ti sta aspettando nell’anonimato, nessuno dirà nulla… nomi, cognomi. Avere un bambino è una grande fortuna. Ci metteremo in tanti a darti una mano. Prendi il tuo bambino che merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera». Poi la richiesta a chi è in ascolto, affinché tutti si impegnino «per trovare e convincere» la mamma di Enea a tornare dal suo bambino. E infine la promessa: «Torna alla Mangiagalli e ti prometto che non sarai sola. Zio Ezio».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: