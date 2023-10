Il “like” del conduttore storico di Striscia La Notizia all’annuncio di Giorgia Meloni sulla fine della relazione con Andrea Giambruno

Oggi Giorgia Meloni ha annunciato su Instagram la fine della sua relazione con Andrea Giambruno. La premier ha ringraziato l’ormai ex compagno per i dieci anni insieme e per la figlia che hanno in comune, Ginevra. E tra i “like” al post ce n’è uno d’eccezione. Ovvero quello di Ezio Greggio, conduttore storico di Striscia La Notizia. Ovvero proprio il programma che ha pubblicato i due fuorionda che – almeno temporalmente – hanno preceduto la fine della relazione. I fuorionda di Giambruno sono diventati in breve tempo un caso. E c’è chi ha pensato a una “vendetta politica” di Mediaset. Ma secondo i retroscena in realtà Antonio Ricci ha semplicemente continuato a usare la libertà che la rete gli ha sempre garantito dai tempi di Berlusconi. Tra i like anche quello di Arianna Mihajlovic, vedova del calciatore e allenatore Sinisa. Intanto sui social è intervenuto anche Matteo Salvini. Che ha mandato «un fortissimo abbraccio» a Meloni, spronandola ad «andare avanti a testa alta».

