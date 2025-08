Stefano De Martino rimuove i tatuaggi, l’indiscrezione sulla pressione esercitata dalla Rai: «Una pelle “più pulita” per il ruolo di conduttore»

A lanciare l’ipotesi che dietro la decisione non ci sia solo una motivazione personale è il settimanale Oggi, secondo cui De Martino avrebbe agito anche sotto una certa pressione esercitata dalla tv pubblica

Che Stefano de Martino sia oggi uno dei volti di punta della Rai è fuori discussione. Dopo il successo travolgente di Affari Tuoi, il conduttore campano si è affermato come la vera rivelazione dell’anno, tanto da essere considerato da molti il futuro volto simbolo dell’azienda di Viale Mazzini. E proprio mentre la sua carriera scala la vetta della notorietà, un cambiamento fisico ha attirato l’attenzione del pubblico: la progressiva rimozione di diversi tatuaggi storici, che per anni hanno segnato il suo corpo. Non si tratta solo dei simboli legati alla sua ex moglie Belen Rodriguez, ma anche di altri disegni emblematici. Un cambiamento evidente, che ha alimentato dubbi, curiosità e – soprattutto – nuove indiscrezioni.

La presunta pressione esercitata dalla Rai

A lanciare l’ipotesi che dietro la decisione non ci sia solo una motivazione personale è il settimanale Oggi, secondo cui De Martino avrebbe agito anche sotto una certa pressione esercitata dalla tv pubblica. «Stefano è conduttore, ballerino, artista, ma in questi giorni l’abbiamo visto sotto l’aspetto di dipendente Rai. Evidentemente sotto pressione ha deciso di rimuovere diverse tracce d’inchiostro, in particolare quelle più visibili. Mi viene in mente una fotografia dove si nota un cerotto sul collo», si legge. E poi: «Il motivo? Una pelle “più pulita” per il ruolo da conduttore Rai. Ma è giusto doversi cancellare per adeguarsi?». A rafforzare l’indiscrezione, anche gli scatti pubblicati recentemente dal magazine Gente, che mostrano un netto cambiamento nell’aspetto del conduttore: tatuaggi un tempo ben visibili sul petto oggi risultano completamente assenti.

Scelta personale o prezzo da pagare per un ruolo di primo piano nella tv pubblica?

Ma già nel 2022 durante un’intervista al programma la Conferenza Stampa, l’ex ballerino di Amici aveva espresso un certo pentimento per alcune scelte passate: «Ho un po’ di tatuaggi sparsi. Non ve li fate ragazzi, tanto vedrete che cambierete idea. Sono come le donne che si fanno la frangia e dopo due giorni dicono: “Non vedo l’ora che mi ricrescano i capelli”. Io vorrei che mi ricrescesse la mia pelle pulita sopra, ma non posso». Ora che la sua carriera sembra puntare ancora più in alto, viene spontaneo chiedersi: quella di De Martino è stata davvero una trasformazione personale oppure il prezzo da pagare per un ruolo di primo piano nella televisione pubblica?

Foto copertina: ANSA / CIRO FUSCO | Stefano De Martino alla presentazione, negli studi di produzione di Napoli, dell’offerta Rai 2025/2026, 27 giugno 2025