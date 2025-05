Mara Venier: «Fiorello a Domenica in? Una boutade. Vedo bene De Martino e Matano»

La conduttrice resterà alla guida della trasmissione anche nella prossima stagione: «Ma sarà fatta con un gruppo di amici»

Mara Venier torna a parlare del futuro di Domenica In dal palco del Festival della Tv di Dogliani, e lo fa con la consueta franchezza e un pizzico di ironia. La storica padrona di casa della domenica pomeriggio di Rai 1 conferma che resterà alla guida della trasmissione anche nella prossima stagione, ma anticipa importanti novità: «Domenica In va rivista, ne stiamo parlando con il direttore Angelo Mellone. Sarà un’edizione più corale. Io ci sarò, ma non da sola. Non sappiamo ancora con chi, ma l’idea è quella di tornare allo spirito delle prime edizioni, come quelle con Bisteccone e altri». Venier si dice felice della nuova direzione: «Mi alleggerisco, sono molto felice. Ma ne ho ancora voglia. Penso che il lavoro sia importante a qualsiasi età. Domenica in non è mai andata così bene come quest’anno, vuol dire che la gente ha voglia di vedermi. Il lavoro è vita. Se mi alleggerisco e ho meno responsabilità meglio. In questi sette anni è stato un impegno molto pesante».

Fiorello, De Martino e Matano

A chi potrebbe raccogliere un giorno il suo testimone (o ad affiancarla, chissà?), la conduttrice fa due nomi: Stefano De Martino e Alberto Matano. «De Martino è bravissimo, simpatico, è cresciuto molto e non si è montato la testa. Potrebbe fare una Domenica in molto rivoluzionaria, cambiando tutto. Lo vedo bene. E poi vedo Matano, con un taglio più giornalistico». Quanto alla recente provocazione di Fiorello, che si era fatto avanti per una futura conduzione del programma Rai, Venier minimizza: «Quella di Fiorello era una boutade, se l’è rimangiata e l’ha anche smentita mandando in onda un mio audio affettuosissimo. Io non ho paura di niente, certamente non della televisione e di chi vorrebbe fare Domenica In».

Foto copertina: ANSA / AMALIA ANGOTTI | Mara Venier al Festival di Dogliani. Dogliani, 24 maggio 2025