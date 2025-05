Barbara D’Urso pronta al clamoroso ritorno, nuovo programma su Rai Uno da gennaio: «La vuole Matteo Salvini»

Secondo un'indiscrezione del «Foglio», il leader leghista starebbe spingendo per ingaggiare la storica conduttrice. A lei sarebbe affidato un programma di «emotainment», intrattenimento a forti dosi di lacrime

Ogni venerdì pomeriggio su Rai Uno, a partire dal prossimo gennaio. Sarebbe tutto pronto per un clamoroso ritorno in tv di Barbara D’Urso, con un programma tutto suo – dai confini ancora nebulosi – patrocinato e anzi voluto fortemente da Matteo Salvini. Come scrive Salvatore Merlo sul Foglio, proprio il vicepremier e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si starebbe muovendo dietro le quinte per garantire un posticino nel palinsesto anche alla conduttrice 68enne. Quello stesso posticino che Mediaset aveva deciso di toglierle, preferendo Bianca Berlinguer alla ricerca di «un’azienda più presentabile, più sobria, forse più di sinistra», ironizza Merlo. Se le voci si dovessero concretizzare, D’Urso tornerebbe davanti alle telecamere a partire dal 2026.

Il nuovo programma di D’Urso su Rai Uno

Niente è certo, niente è sicuro o chiaro. Una delle poche cose che, secondo Il Foglio, trapela dai piani alti della Rai è che alla D’Urso sarebbe stato promessa una trasmissione di «emotainment». In poche parole, «un minestrone di lacrime, chiacchiere e sorrisi al wattaggio di un faro. Roba – giurano – che farà sembrare “Domenica In” un trattato di fisica quantistica o un programma di Umberto Eco on Martin Heidegger in studio». Ad aprirle l’autostrada per tornare sulle televisioni di tutta Italia ci starebbe pensando proprio Matteo Salvini, impegnato in quella che Salvatore Merlo definisce una nuova «missione Giletti» riferendosi ovviamente al conduttore de Lo stato delle cose.

L’endorsement di Salvini a Barbara D’Urso: «La vuole lui in Rai»

Stando al Foglio, sarebbe «l’amicizia» con Salvini l’arma segreta di Barbara D’Urso: «La vuole lui la D’Urso in Rai». Un debole, quello del leader leghista per la tv, che ha radici antiche. Salvini, in qualità di «ultimo interprete della politica a uso e consumo del telecomando» e primo a comprendere che «si può conquistare l’Italia con una diretta Instagram», si reinventa deus ex machina del palinsesto. E, a quanto dicono, sembra riesca quasi sempre a ottenere ciò che vuole: «Matteo ci sa fare».