Come sarà il nuovo programma di Fiorello e quando va in onda “La pennicanza”

Quello che è successo oggi con Biggio verrà replicata ogni giorno, su Radio2

Fiorello torna in onda su Rai2. E quello che è successo oggi con Fabrizio Biggio verrà replicato, sempre dalle ore 13.45 alle 14.30, su Rai Radio2 con “Radio2 Radio Show. La pennicanza”. Questo il nome del nuovo format dello showman. «Non abbiamo un’idea, siamo qui a fare… nulla, non lo so!», le prime parole di Fiorello in un debutto all’insegna del caos creativo e dell’ironia più feroce. «Che facciamo, un programma con i personaggi? Ci sono 26 Cannavacciuoli in giro per la tv, gli Achilli Lauri, le Ferragni… Non c’è nessuno libero!».

Per spiegare ingaggia la finta Giorgia e chiama Michelle

Come ci è arrivato lì Fiore? Ce lo spiega direttamente la “fake?” Giorgia Meloni: «Ciao Rosà, so Giorgia! Ti ho trovato un posticino lì a Radio2… lo so, ti devi accontentare. Mi raccomando, unica cosa non nominare mai quello lì con il naso lungo…». Fiore svela subito l’identità del proibito: «Avete capito, non bisogna nominare Amadeus!». Sigla a cura di Jovanotti. E le notizie del giorno? Non mancano: si parla, ad esempio, della presunta censura della Rai su Michelle Hunziker all’Eurovision. «Ha un’età biologica molto inferiore a quella che ha – commenta Fiorello – e la Rai, antica come un papiro egiziano, ha visto che cantava dopo mezzanotte e ha detto: ‘Oddio, è minorenne!’ e l’ha tagliata». Per rimediare lo showman chiama la conduttrice e in diretta cantano ‘Volare’.

Quando va in onda “La pennicanza”

Per le puntate di “Radio2 Radio Show. La pennicanza” è prevista anche la messa in onda la mattina successiva su Rai Radio2 dalle ore 7.00 alle ore 7.30 (orario prime time radiofonico) della puntata in versione ridotta con “Il meglio di” che si intitolerà “La sveglianza”. Inoltre, saranno disponibili su RaiPlay tutte le puntate on-demand. I social di @rairadio2 seguiranno lo show e il backstage del programma. Il programma di Rosario Fiorello è scritto con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Taddia, e con Fabrizio Biggio, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. Le musiche sono di Enrico Cremonesi. Regia di Piergiorgio Camilli. Regia radiofonica Marco Lolli.