Palinsesti Rai, il ritorno di Benigni (dal Vaticano), le conferme dei big, l’assenza di Fiorello. Sanremo? «Lì o altrove lo faremo»

Tagliati dalla prossima stagione diversi programmi, confermati tutti i volti più noti. E a «Un Posto al Sole» spunterà Whoopi Goldberg

Poche novità e tante riconferme. La Rai ha annunciato i nuovi palinsesti, che intratterranno il pubblico italiano per la prossima stagione. Tra le (poche) novità, il ritorno di Roberto Benigni, ma solo una tantum. L’evento-serata che lo vedrà coinvolto sarà trasmesso direttamente dal Vaticano e dedicato alla figura di San Pietro. Confermati poi i volti storici dell’intrattenimento, Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci. Fa discutere poi l’inedita collaborazione che con l’attrice premio oscar Whoopi Goldberg, che entrerà nel cast di Un posto al sole, la soap opera più longeva della televisione italiana.

Il ritorno di Roberto Benigni

Non stupisce la notizia del ritorno di Roberto Benigni su Rai 1. Dopo l’ultima collaborazione con la televisione di stato, che lo aveva coinvolto a marzo 2025 in un monologo dal titolo Il Sogno, dedicato all’Europa e al manifesto di Ventotene, l’attore sarà di nuovo sul piccolo schermo, ma sempre per una sera soltanto. Questa volta Benigni parlerà della vita di San Pietro, ospitato dai maestosi spazi del Vaticano. Questa volta, l’appuntamento è previsto a dicembre, in corrispondenza della chiusura del Giubileo. La voce, che già circolava da giorni negli ambienti della tv, è stato confermata oggi, venerdì 27 giugno, durante la conferenza stampa a Napoli in cui l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi. «Ho voluto fortemente il suo ritorno in Rai», ha detto Rossi riferendosi a Benigni.

Carlo Conti e Sanremo, le conferme di casa Rai

Tra le riconferme dei grandi volti Rai c’è innanzitutto Carlo Conti, che condurrà il Festival di Sanremo anche nel 2026. La kermesse musicale è da mesi al centro delle polemiche, dopo che il Tar della Liguria aveva annunciato la decisione che dovesse essere assegnato tramite gara pubblica. Alla scadenza del termine, il 19 maggio, la notizia che la Rai era stata l’unica ad applicare al bando. «Il Festival andrà in onda nel 2026, un po’ in ritardo per la presenza delle Olimpiadi invernali. – ha spiegato l’amministratore delegato della televisione di stato – La macchina produttiva si è già messa in moto, attenderemo l’esito del bando con il Comune, ma deve essere chiara una cosa: la Rai farà il festival. Noi pensiamo che sarà il Festival di Sanremo, ma se non sarà a Sanremo la Rai farà comunque il suo festival, perché può realizzare questo evento musicale ovunque».

Le novità dei palinsesti: da Whoopie Goldberg a Kevin Spacey

«Non vedo l’ora», ha detto Whoopie Goldberg in un videomessaggio mandato in onda durante la conferenza. L’attrice infatti si è mostrata entusiasta per il suo nuovo ruolo in «Un posto al sole», la serie televisiva in onda su Rai 3 dal 1996. La produzione della soap sembrerebbe infatti voler festeggiare il 30esimo anniversario includendo nel cast un grande nome hollywoodiano, che non sarà l’unico a debuttare sulla rai. Anche Kevin Spacey avrà il suo spazio sulla piattaforma streaming RaiPlay, nella sit-com Mini Market.

Confermati i grandi nomi dell’intrattenimento

Oltre a Carlo Conti, tra le tante conferme, Rossi ha annunciato che continuerà la collaborazione con le “signore della tv italiana”. Antonella Clerici e Milly Carlucci si confermano conduttrici dei propri storici programmi: «Tale e quale Show», «The Voice Senior» e «Ballando con le Stelle». Piccola novità invece per un’altra veterana dell’intrattenimento: Mara Venier sarà sempre alla conduzione del suo «Domenica In», ma questa volta affiancata da Gabriele Corsi. Inizialmente si vociferava sulla possibilità che la “zia della domenica” potesse ritirarsi a vita privata a causa delle condizioni di salute difficili del marito. Di recente interpellata sul futuro del programma, Venier aveva risposto che ad affiancarla nella conduzione sarebbe stata felice di avere Alberto Matano e Stefano De Martino. In conferenza stampa si è parlato anche del ruolo di quest’ultimo, che nonostante il successo di «Affari tuoi» e a discapito di ciò che ci si poteva aspettare non ha ottenuto nuove conduzioni.

L’assenza di Fiorello e la spiegazione della Rai

Chi invece almeno per ora non risulta far parte della squadra Rai 2025/26 è Fiorello. Con lui «non è mai possibile prevedere cosa accadrà, ma ci stiamo lavorando e ci sentiamo spesso», ha spiegato il direttore Coordinamento Generi Stefano Coletta. «Penso che un ritorno in radio possa essere un preludio per sue comparsate televisive», ha aggiunto. «Lui è molto contento di lavorare in Rai – ha assicurato – perché conosce tutti, si sente a casa sua e sa che in questo habitat trova la libertà per ogni codice espressivo».

Il budget ristretto dei programmi di informazione

«Chi afferma che la Rai disinveste sull’informazione dice una cosa falsa. La Rai si posiziona come il broadcaster europeo con l’offerta informativa più ampia». Queste le parole di Giampaolo Rossi a proposito dei programmi d’informazione. Eppure, tra le cancellazioni, sembrano esserci soprattutto programmi di approfondimento. Dal nuovo palinsesto scompariranno talk come «Agorà Weekend» di Sara Mariani, «Rebus» di Giorgio Zanchini e il programma di inchiesta «Il fattore umano» di Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello. Assenti nell’offerta anche il talk «Tango» di Luisella Costamagna e il programma di attualità «Generazione Z» condotto da Monica Setta. Confermato invece, tra gli altri, anche Sigfrido Ranucci con «Report», nonostante il recente provvedimento disciplinare a suo carico.

In copertina: ANSA / CIRO FUSCO | L’Ad della Rai Giampaolo Rossi alla presentazione dell’offerta Rai 2025/2026 – Napoli, 27 giugno 2025.