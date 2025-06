Benigni a Propaganda Live: «A Gaza e in Ucraina uccidono bambini, che vigliaccheria. Non sono uomini» – Il video

Il premio Oscar a La7: «È insopportabile per l’animo umano. Non sentono il grido di dolore che sale da tutto il mondo? Se non lo sentono, allora non sono umani»

Ospite a Propaganda Live su La7, Roberto Benigni ha espresso una riflessione toccante e accorata sulle guerre in corso, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina e a Gaza, e alle continue morti nel Mar Mediterraneo. Il premio Oscar ha denunciato con forza l’orrore che colpisce i più piccoli: «Continuano a uccidere i bambini, non sono uomini!». «Quando i bambini giocano alla guerra – ha detto – appena uno si graffia, il gioco si interrompe. Perché allora, di fronte alla morte di un bambino vero, non si fermano? Dovrebbero fermarsi. È una vigliaccheria. È insopportabile per l’animo umano. Non sentono il grido di dolore che sale da tutto il mondo? Se non lo sentono, allora non sono umani», ha concluso.

Benigni sottolinea la mancanza di una «Unione Europea vera»

Benigni ha poi lamentato l’assenza di una vera Unione Europea, che a suo giudizio avrebbe potuto avere un ruolo più incisivo nella prevenzione dei conflitti. Ha ricordato anche le parole dell’ex presidente statunitense Joe Biden, che dopo il 7 ottobre aveva esortato Israele a non rispondere «all’orrore con altro orrore», un appello che – ha sottolineato Benigni – è rimasto inascoltato. E, infine, il monologo sul futuro dell’Europa dedicato ai giovani, «la prima generazione transnazionale della storia». Attraverso un richiamo allo spirito di Ventotene e al coraggio di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, Benigni sottolinea l’importanza di riscoprire il progetto europeo come «strumento di pace, libertà e democrazia».