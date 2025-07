Katy Perry e Justin Trudeau pizzicati insieme a Montreal: la cena a base di aragosta a un mese dalla rottura con Orlando Bloom – I video

La popstar e l’ex premier canadese avvistati in un ristorante di lusso. Niente effusioni, ma complicità evidente. Entrambi reduci da recenti separazioni

Una cena tête-à-tête in un ristorante esclusivo, una passeggiata sotto le luci di Mount Royal, e inevitabilmente l’attenzione dei media. Lunedì sera Katy Perry e l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau sono stati avvistati insieme a Le Violon, elegante ristorante gourmet del quartiere Plateau, guidato dallo chef Danny Smiles. A dare la notizia è stato TMZ, che ha anche diffuso foto e video della serata.

La cena intima

Secondo il sito di intrattenimento, la popstar americana e il politico canadese hanno cenato a un tavolo per due, tra cocktail e piatti di alto livello, tra cui uno a base di aragosta. Nessun atteggiamento apertamente romantico, ma — riferisce il personale del ristorante — un clima di cordialità e intesa. Samantha Jin, portavoce del locale, ha precisato alla Canadian Press che «non c’è stato alcun segno visibile di effusioni in pubblico», aggiungendo che prima di uscire Perry e Trudeau si sono recati in cucina per ringraziare lo staff. La serata non si è conclusa al ristorante: i due avrebbero proseguito la conversazione con una passeggiata nel parco Mount Royal, nel cuore della città.

Perché Katy Perry è in Canada

La presenza di Katy Perry in Canada è legata al suo Lifetimes Tour: stasera si esibirà a Ottawa, nei prossimi giorni sarà anche a Montreal e Quebec City. Quanto a Justin Trudeau, l’incontro con la star arriva a un anno dall’annuncio della separazione dalla moglie Sophie Grégoire, dopo 18 anni di matrimonio. Anche Perry ha recentemente chiuso la sua relazione con l’attore Orlando Bloom.