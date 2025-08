Arriva l’album con brani inediti di Michael Jackson. A cantarli superstar della musica, già ingaggiati i BTS

Il producer Paddy Dunning avrebbe trascorso le ultime settimane negli Stati Uniti per ingaggiare altre superstar per il progetto

L’annuncio ha già provocato un’ondata di entusiasmo: presto uscirà un nuovo album con inediti firmati da Michael Jackson. A svelarlo al The Irish Sun Paddy Dunning, titolare dei Grouse Lodge Studios, in Irlanda, nei pressi della piccola Moate, dove nel 2006 il re del pop cominciò a lavorare all’album che avrebbe segnato il suo grande ritorno sulle scene. Non a caso ai tempi il progetto veniva chiamato “Il prossimo Thriller“, in omaggio al capolavoro del 1982 che rivoluzionò totalmente il concetto di pop. Una lavorazione purtroppo mai conclusa, nonostante il via vai di nomi eccellenti del mondo della musica (per esempio, il produttore Rodney Jerkins e il rapper Nephew) che facevano spola tra gli Stati Uniti e l’Irlanda. Michael Jackson infatti non fece mai più ritorno in Irlanda da lì fino alla sua morte, avvenuta tre anni dopo.



Al lavoro dall’estate scorsa anche su un documentario

Paddy Dunning svela anche un dettaglio riguardo il progetto che ha già creato parecchio entusiasmo sui social: «Le sessioni sono iniziate l’anno scorso e abbiamo già avuto con noi al Grouse Lodge la boy band coreana BTS, che ha registrato una delle canzoni». La più nota e seguita formazione K-pop del mondo dunque ha già inciso un brano e sui social l’attesa si fa palpitante. Il progetto, assicura il producer, gode del totale benestare della famiglia Jackson: «Gli eredi di Michael mi hanno detto di andare avanti con questa cosa perché, come me, la vedono come un omaggio a Michael». L’uscita dell’album sarà accompagnata da quella di un documentario che racconta l’estate irlandese della superstar di Gary. Ma la band coreana è solo il primo nome nella lista di Dunning, che ha svelato di essere appena rientrato dagli Stati Uniti dove si è recato in missione per l’ingaggio di altre superstar pronte ad aderire a quello che si preannuncia come un evento musicale storico.

Michael Jackson would have loved bangtan… pic.twitter.com/plA2UwNfAK — Ruza⁷ (@detailsofsvn) August 3, 2025

L’estate irlandese di Michael Jackson

Michael Jackson trascorse in Irlanda circa cinque mesi, alloggiando in una vecchia stalla, naturalmente ristrutturata. Jacko portò con sé anche i figli Paris, Blanket e Prince, incaricato dalla famiglia di seguire questo ultimo omaggio al padre e che, secondo quanto riportato da Dunning, avrebbe conservato ricordi molto piacevoli di quei mesi passati nella contea di Westmeath, tanto da promettere all’amico del padre di tornare presto. Sicuramente quell’estate rappresentò uno stacco totale per il re del pop che, sempre secondo le dichiarazioni di Dunning, non riusciva a credere all’anonimato che visse in quella zona in quel periodo. «Poteva camminare – racconta il titolare degli studi – si è immerso nella cultura irlandese e ha sviluppato un interesse particolare per la nostra storia».