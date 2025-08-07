Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
ESTERIAnimaliAvvelenamentiCalcioFIFAMarocco

Stricnina e pallottole, in Marocco «uccisi oltre 3 milioni di cani randagi». Gli animalisti chiedono l’intervento della Fifa

07 Agosto 2025 - 09:08 Alba Romano
embed
cani randagi uccisi marocco
cani randagi uccisi marocco
Vorrebbero togliere a Rabat i Mondiali del 2030. Il governo si difende: «Cani prelevati per sterilizzarli e vaccinarli»

Due, cento, mille e così via: una dopo l’altra le strade del Marocco si stanno svuotando dai cani randagi. Semplicemente scompaiono, nella versione ufficiale per sottoporsi a programmi di sterilizzazione e vaccinazione di massa noto come Tnvr, senza più tornare. Secondo alcuni gruppi attivisti e animalisti, oltre tre milioni di animali sono stati abbattuti dalle autorità. Per molti di loro è riservata una pallottola, ad altri è invece servita la stricnina, un alcaloide tossico usato come veleno. Poco importa se il procedimento di sterilizzazione e vaccinazione è già stato portato a compimento.

Le mosse del governo marocchino, tra vaccinazioni e pene detentive

I cani randagi in Marocco costituiscono quello che per molti è un problema sociale: 100mila persone hanno denunciato morsi nell’ultimo anno, 33 sono morte di rabbia. Ma Rabat ha già preso le prime contromisure. Secondo quanto ha dichiarato Mohammed Roudani, responsabile dell’igiene e degli spazi verdi presso il ministero dell’Interno, il governo avrebbe investito più di 24 milioni di dollari nella creazione di cliniche per la sterilizzazione e vaccinazione di massa dei randagi. Al contempo, sono state implementate multe fino a 1.500 dollari e pene detentive fino a tre mesi per chi maltratta gli animali di strada. Il ministro dell’Interno marocchino Abdelouafi Laftit ha denunciato attacchi mediatici contro il governo con «informazioni sbagliate e fuori contesto». Evidentemente, però, le cose non sono cambiate più di tanto.

La protesta durante la Coppa del mondo per club

I gruppi animalisti continuano a denunciare a gran voce le violenze a cui i cani, ma anche i gatti, sono sottoposti. A Philadelphia, lo scorso 18 giugno durante la partita tra Manchester City e i marocchini del Wydad della Fifa Club World Cup, un attivista della Peta (Persone per il trattamento etico degli animali) ha invaso il terreno di gioco sventolando un cartello: «Marocco, basta sparare ai cani e ai gatti». La Fondazione francese Brigitte Bardot, creata dall’attrice nel 1986 per promuovere la protezione degli animali, ha chiesto alla Fifa di impedire al Marocco di ospitare i Mondiali di Calcio del 2030.


Articoli di ESTERI più letti
1.

80 anni fa le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki, il sopravvissuto (ed esperto): «Così convincerei Trump, Putin e Xi ad abbandonare le armi atomiche» – L’intervista

2.

Così un pesce caduto dal cielo ha provocato un incendio in una foresta in Canada

3.

Usa, Robert Kennedy annuncia lo stop ai finanziamenti per i vaccini a mRNA a Moderna, Pfizer e Sanofi

4.

⁠La verità sul sommergibile Titan, l’addestramento farsa dei piloti e le minacce a chi faceva domande: «Ecco come potevano evitare la strage»

5.

L’Idf e la strategia per l’occupazione di Gaza: «Sarebbe una trappola»

leggi anche
incendio canada pesce
ESTERI

Così un pesce caduto dal cielo ha provocato un incendio in una foresta in Canada

Di Alba Romano
zoo danese animali domestici
ESTERI

Danimarca, lo zoo che chiede animali domestici «non desiderati» per farli mangiare a leoni, tigri e linci

Di Alba Romano
gatti-torturati-inchiesta-bbc
ATTUALITÀ

Gatti annegati, squartati o lasciati morire di fame: la rete globale che li tortura e condivide i video. «Molti sono minorenni»

Di Anna Clarissa Mendi
gatti cogne
ATTUALITÀ

Gatti scomparsi nel nulla a Cogne, la denuncia delle associazioni: «Potrebbe trattarsi di un serial killer»

Di Alba Romano