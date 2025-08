Gatti scomparsi nel nulla a Cogne, la denuncia delle associazioni: «Potrebbe trattarsi di un serial killer»

In due frazioni di montagna, una quindicina di felini scomparsi in poche settimane. Alcuni trovati morti nei rifiuti. I residenti temono non siano stati i predatori, ma l’uomo. Indagini in corso

In pochi giorni, nei piccoli villaggi montani di Lillaz e Sonveulla, nel comune di Cogne, in Valle d’Aosta, una quindicina di gatti sono scomparsi nel nulla. Una serie anomala di sparizioni che sta creando allarme tra i residenti e solleva sospetti sempre più inquietanti: che dietro possa esserci l’intervento dell’uomo. Gli animali, abituati a muoversi liberamente tra i boschi e i prati a 1.600 metri di quota, erano parte integrante della quotidianità dei due borghi che, insieme, contano poco più di cento abitanti. Alcuni erano dotati di Gps, abituati a fronteggiare i predatori selvatici come volpi o lupi. Eppure, in questo caso, secondo quanto riportato dai proprietari, «i gatti sembrano svaniti da un giorno all’altro, senza lasciare tracce, come se si fossero volatilizzati».

La denuncia dell’associazione italiana difesa animali e ambiente

A far crescere i dubbi, alcuni ritrovamenti che escluderebbero la predazione animale: un collarino con trasmettitore disattivato trovato in un prato e, soprattutto, due gatti rinvenuti privi di vita all’interno di sacchi della spazzatura, abbandonati in un cassonetto. A lanciare l’allarme è l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, che parla apertamente della possibile presenza di un «serial killer di gatti» anche a Cogne. «Nei paesi di montagna – scrive l’associazione in una nota – è normale che i gatti vivano all’aperto, ma in questo caso non ci sono segni di attacchi da parte di altri animali. Il sospetto è che dietro le sparizioni ci sia una mano umana. Invitiamo i residenti a proteggere i propri animali domestici per evitare ulteriori episodi».

Il Comune si raccomanda: «Avvisate la polizia in caso di sparizione»

Il Comune ha intanto pubblicato un avviso sui suoi canali ufficiali, informando di aver segnalato i casi alle forze dell’ordine. «In caso di smarrimento di animali domestici – si legge – è importante avvisare i Carabinieri o la Polizia Locale». Una raccomandazione che conferma l’attenzione crescente delle autorità locali, preoccupate per una situazione che ha ormai assunto dimensioni fuori dall’ordinario. Le indagini sono in corso, ma l’ipotesi che dietro le sparizioni ci sia un gesto deliberato resta concreta.

(in copertina foto di Piotr Musioł su Unsplash)