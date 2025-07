«Correte, c’è un coccodrillo con la bocca aperta». L’allarme a Ladispoli, ricerche ancora in corso: «Forse abbandonato da un collezionista»

Le prime voci sono arrivate sabato sera, confermate da alcune foto che sono diventate virali sui social. Per ora il caimano non è ancora stato trovato: «Non si esclude uno scherzo di pessimo gusto»

Prima il leone, ora il caimano: le strade di Ladispoli negli ultimi anni sono diventate un vero zoo per animali che non dovrebbero aggirarsi così liberamente lungo il litorale nord di Roma. Ma se due anni fa per il re della foresta si era trattato di una fuga dal circo, questa volta l’origine è ancora ignota. È partito tutto da un allarme sabato sera, in piazza Rossellini, appena prima che finisse la serata del Summer Fest 2025: «Correte, c’è un coccodrillo nel fiume. Ha la bocca aperta». Se si trattasse di un «al lupo al lupo» o meno non è dato saperlo, fatto sta che le forze dell’ordine e la protezione civile si sono precipitate lungo gli argini del fosso Sanguinara. Ma per ora nessuna traccia dell’alligatore.

Lo «scherzo di pessimo gusto» e le ricerche

Quello che inizialmente si pensava essere solo uno scherzo di pessimo gusto (ma mai dire mai), durante la notte e il giorno seguente si è arricchito di foto con cui i cittadini di Ladispoli hanno bombardato di social media. Le ricerche sono andate avanti senza sosta anche per tutta la giornata di domenica, con la partecipazione delle guardie zoofile di Fareambiente, ma è probabile che la folta vegetazione e la presenza di canne mai rimosse stia fornendo un nascondiglio perfetto all’animale. «Sono giunte alcune segnalazioni riguardanti la possibile presenza di un rettile di modeste dimensioni all’interno del fiume Sanguinara», ha scritto il sindaco Alessandro Grando. «In base alle fotografie e alle testimonianze raccolte potrebbe trattarsi di un piccolo esemplare di caimano, tra i 50 e 70 centimetri. Non si esclude che possa trattarsi di uno scherzo di cattivo gusto».

Le ipotesi di procurato allarme o del collezionista di rettili

Il dubbio, scrive Il Messaggero, è che si tratti di un procurato allarme piazzando – per fare un esempio – un piccolo alligatore sotto al ponte nei pressi di uno stendino, come si vede da una delle foto più virali. Oppure che si tratti di un animale da compagnia di qualche appassionato di rettili che poi ha deciso di disfarsi del caimano lasciandolo vagare per le strade di Ladispoli. Qualunque cosa fosse, è bastata per spingere molti bagnanti a tenersi alla larga dalle spiagge.