«Il lucchetto di Kimba era aperto e i leoni non sanno aprire i lucchetti». Le parole del domatore del leone scappato dal circo di Ladispoli

«Il lucchetto era aperto e i leoni non sanno aprire i lucchetti» Rony Vassallo, il domatore di Kimba, il leone scappato ieri a Ladispoli e poi catturato, parla a Corriere. «Ho trovato il lucchetto aperto, il leone si era allontanato solo di pochi metri poi un cavallo lo ha spaventato e si è rifugiato nel canale», ha spiegato. «Kimba ora sta bene, siamo felici che sia sano e salvo – racconta Vassallo – la nostra paura era solo che potesse succedere qualcosa a lui, che è docile ed è abituato alle persone». Il domatore respinge le accuse degli animalisti che oggi hanno protestato davanti al circo. «Sappiamo come trattarli, cresciamo insieme ai leoni, gli diamo i biberon – ha precisato – Questa è mancanza di conoscenza, possono venire con coraggio e intelligenza a vivere qualche giorno con noi e vedere come trattiamo gli animali». Sulla vicenda della fuga dell’animale dalla struttura la procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta. Non si esclude un sabotaggio.

(foto Rony Roller Circus Fb)

