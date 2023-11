Ecco come è stato catturato il leone di Ladispoli – Il video

Dopo diverse ore in cui ha girato indisturbato per le vie della città il leone scappato dal circo a Ladispoli è stato narcotizzato e messo in salvo. L’animale sta bene ma per diverso tempo i veterinari della Asl, con le forze dell’ordine, hanno cercato di fermare l’esemplare. Sul profilo facebook Alessandro Grando, sindaco della cittadina laziale, aveva avvertito la cittadinanza nel non uscire di casa. Il leone è stato immortalato dai cellulari di diversi residenti prima del fermo e del ritorno al circo in viale Mediterraneo, con Rony Roller e Stefano Orfei. Queste le immagini della cattura sui social, postate da Welcome to Favelas.

