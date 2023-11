Ladispoli, leone scappa dal circo. L’allarme del sindaco: «Non uscite di casa»

Un leone è scappato dal circo in viale Mediterraneo a Ladispoli, provincia di Roma. «L’animale è stato subito rintracciato all’interno del corso d’acqua adiacente – si legge sul profilo facebook di Alessandro Grando, sindaco della cittadina laziale -. Il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle Forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto. Si prega di prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti fino a nuova comunicazione. Per quelli che cominceranno a chiedere: perché ancora fate venire a Ladispoli il circo con gli animali? Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta è che io non ho autorizzato nulla, non spetta a me farlo, e che purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al TAR e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente. Vi darò altre informazioni non appena mi verranno comunicate». L’animale farebbe parte dello spettacolo il Circo delle Celebrità, con Rony Roller e Stefano Orfei. Secondo quanto riporta Etrurianews il leone sarebbe stato individuato nei pressi del fosso Sanguinara, in fondo a viale Mediterraneo. Le autorità sono in attesa della cattura da parte della squadra veterinaria.

(in copertina foto di repertorio EPA/ANTONIO BAT – video Centro Mare Radio)

Leggi anche:

Gli animali nei circhi ancora per un anno, la proroga dal governo che fa imbestialire gli animalisti